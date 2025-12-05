برقراری پروازهای حج عمره نمونه بارز استفاده و فعال سازی ظرفیت های راکد است

به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید پورعلی روز جمعه چهاردهم آذر ماه در آئین بدرقه کاروان‌های حج عمره استان در فرودگاه شهدای خرم آباد اظهارداشت: تلاش‌های استاندار لرستان، مجمع نمایندگان استان و بویژه نمایندگان محترم شهرستان‌های خرم آباد و بروجرد سبب شد تا بعد از برگزاری موفق پروازهای حج تمتع از فرودگاه خرم آباد اینبار شاهد برقراری پروازهای حج عمره از فرودگاه شهدای خرم آباد به مدینه منوره در جهت رفاه حال هم استانی‌های عزیز باشیم.

وی ادامه‌داد: همکاری‌های حج و زیارت استان و سازمان هواپیمایی کشوری نیز در این زمینه قابل تقدیر است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با بیان اینکه تا قبل از برقراری این پروازها زائراین حج استان باید به فرودگاه امام خمینی مراجعه و سپس عازم سرزمین وحی می‌شدند، تصریح کرد: با توجه به شرایط سنی تعداد زیادی از زائرین و بعد مسافت، این پروازها گام مهمی برای تحقق مطالبات مردمی به شمار می‌رود.

پورعلی افزود: این پروازها در قالب ۲ کاروان ۲۳۰ نفره صبح امروز چهاردم آذرماه صورت گرفت و ۱۵ زائر از استان خوزستان نیز در این پرواز حضور دارد که نشان می‌دهد امکان استفاده استان‌های همجوار از این پروازها وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: این پروازها استمرار خواهد داشت و در حالیکه امکان برقراری این پروازها برای سایر استان‌ها وجود نداشت امروز شاهد برگزاری این پرواز در فرودگاه شهدای خرم آباد هستیم.

پورعلی گفت: بازگشت زائرین نیز از فرودگاه خرم آباد خواهد بود.

وی تصریح کرد: این پروازها نشان دهد که امکان فعال‌سازی سایر ظرفیت‌های راکد در استان وجود دارد.

