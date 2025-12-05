خبرگزاری کار ایران
نجات کودک ۲ ساله گرفتار در خودرو در دزفول

با تلاش آتش نشانان دزفولی، جان یک کودک ۲ ساله گرفتار در خودرو را نجات دادند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول گفت: شامگاه پنج‌شنبه در پی اعلام گرفتاری یک کودک ۲ ساله در خودرو بلافاصله آتش‌نشانان با تجهیزات امداد و نجات به محل حادثه واقع در مقابل فروشگاه بزرگ مادر اعزام شدند.

روح الله بهشتی فرد افزود: پس از حضور آتش‌نشانان در محل با انجام اقدامات ایمنی و استفاده از ابزار تخصصی بدون آسیب به خودرو این کودک نجات یافت و به آغوش خانواده بازگشت.

وی ادامه داد: از شهروندان درخواست می‌شود هرگز کودکان و فرزندان به ویژه خردسالان خود را حتی برای یک لحظه در درون خودرو تنها نگذارید تا از وقوع حادثه احتمالی پیشگیری شود.

 

