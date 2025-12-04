استاندار فارس در همایش فرمانداران استان:
انتصاب مدیران در شهرستانها با هماهنگی فرمانداران انجام شود/ هیچ مسئلهای نباید مدیران استان را به بنبست برساند
استاندار فارس با بیان اینکه قدرت حل مسئله، اقناع عمومی و ریسکپذیری مشخصات یک مدیر توانمند است، گفت: خدمت صادقانه به مردم سرلوحه فرمانداران در راستای امیدآفرینی در جامعه باشد.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در همایش فرمانداران استان با گرامیداشت ۱۲ آذر سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گفت: قانون اساسی مهمترین میثاق حقوقی ملت ایران است که اسلامیت و جمهوریت نظام را تضمین کرده و نتیجه سالها مبارزه و حاصل خون بهترین فرزندان این کشور است.
وی حاکمیت قانون را یک احساس عمومی توصیف کرد که باید در جامعه نهادینه شود و فرمانداران با اجرای صحیح و دقیق قانون نقش مهمی در تحقق این امر دارند.
استاندار فارس با اشاره به شرایط خاص کشور تأکید کرد: مدیر موفق کسی است که در برابر مشکلات هرگز به بنبست نرسد و با قدرت حل مسئله، توان اقناع، ریسکپذیری و روحیه فداکاری مسیر خدمت را هموار سازد.
وی افزود:خلاقیت و اولویتبندی در مواجهه با مسائل از ویژگیهای ضروری مدیریت کارآمد است و تنها با چنین رویکردی میتوان گرههای پیچیده را گشود.
استاندار فارس خاطرنشان کرد: مردم ایران بیش از هر چیز نیازمند امید هستند و وظیفه ماست که با تصمیمات درست و تدابیر سنجیده، این امید را در جامعه زنده نگه داریم و سرمایه اجتماعی را تقویت کنیم.
استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انتصابات مدیران کل و روسای دستگاههای اجرایی اشاره و تصریح کرد: همانگونه که انتصاب مدیران باید با هماهنگی استاندار صورت گیرد، در شهرستانها نیز انتصاب بدون هماهنگی با فرمانداران پذیرفته نیست.
وی تأکید کرد: نباید اجازه داد اقدامات نادرست به رویه تبدیل شود و لازم است ساختار مدیریتی استان بر پایه نظم و هماهنگی مستحکم باقی بماند.
امیری همچنین به مجموعهای از مسائل مهم استان اشاره کرد و گفت: شهرستانهای تازهتأسیس نیازمند ساماندهی ساختاری و اداری هستند و این موضوع جه از نظر امکانات و چه نیروی انسانی در دستور کار جدی قرار دارد.
وی اجرای صحیح طرحهای مسکن ملی، ساماندهی نیروهای انسانی و نظارت بر تنظیم بازار را مهم دانست و افزود: مقابله با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با مواد مخدر و توجه ویژه به مسائل جوانان از اولویتهای جدی مدیریت استان است که فرمانداران باید در این حوزهها به صورت قاطع و جدی اقدام کنند.
استاندار فارس با تأکید بر ضرورت تثبیت وضعیت مدیریتی استان، ساماندهی نیروهای انسانی و توجه جدی به مسائل اجتماعی، حضور فعال فرمانداران را در رویدادهایی که به مناسبتهای ملی و مذهبی برگزار میشود مهم توصیف توصیف کرد.
امیری فرمانداران را به تلاش مضاعف برای خدمت به مردم فراخواند و تصریح کرد: فرمانداران بهعنوان حاکمان منطقه خود باید با جدیت، امیدآفرینی و پایبندی به قانون، مسیر توسعه و عدالت را در استان هموار سازند.
نماینده عالی دولت در استان با تأکید بر حمایت همهجانبه از مدیران شهرستانها بیان کرد: فرمانداران باید با روحیه خدمتگزاری و تلاش مضاعف در مسیر حل مشکلات مردم گام بردارند.
وی افزود: اقدامات مثبت و شجاعانه در خدمت به جامعه مایه افتخار است و هیچکس به دلیل خدمت صادقانه مورد مواخذه قرار نخواهد گرفت؛ بنابراین فرمانداران باید با اعتماد و انگیزه، خدمت به مردم را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهند.
همایش فرمانداران سراسر استان با حضور ۳۷ فرماندار برگزار شد، در این نشست، فرمانداران ضمن ارائه دیدگاهها، چالشها و نیازهای مناطق خود، مسائل مختلف را در حوزه منطقه تحت مدیریت خود مطرح کردند.