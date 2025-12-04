به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در همایش فرمانداران استان با گرامیداشت ۱۲ آذر سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گفت: قانون اساسی مهم‌ترین میثاق حقوقی ملت ایران است که اسلامیت و جمهوریت نظام را تضمین کرده و نتیجه سال‌ها مبارزه و حاصل خون بهترین فرزندان این کشور است.

وی حاکمیت قانون را یک احساس عمومی توصیف کرد که باید در جامعه نهادینه شود و فرمانداران با اجرای صحیح و دقیق قانون نقش مهمی در تحقق این امر دارند.

استاندار فارس با اشاره به شرایط خاص کشور تأکید کرد: مدیر موفق کسی است که در برابر مشکلات هرگز به بن‌بست نرسد و با قدرت حل مسئله، توان اقناع‌، ریسک‌پذیری و روحیه فداکاری مسیر خدمت را هموار سازد.

وی افزود:خلاقیت و اولویت‌بندی در مواجهه با مسائل از ویژگی‌های ضروری مدیریت کارآمد است و تنها با چنین رویکردی می‌توان گره‌های پیچیده را گشود.

استاندار فارس خاطرنشان کرد: مردم ایران بیش از هر چیز نیازمند امید هستند و وظیفه ماست که با تصمیمات درست و تدابیر سنجیده، این امید را در جامعه زنده نگه داریم و سرمایه اجتماعی را تقویت کنیم.

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انتصابات مدیران کل و روسای دستگاه‌های اجرایی اشاره و تصریح کرد: همان‌گونه که انتصاب مدیران باید با هماهنگی استاندار صورت گیرد، در شهرستان‌ها نیز انتصاب بدون هماهنگی با فرمانداران پذیرفته نیست.

وی تأکید کرد: نباید اجازه داد اقدامات نادرست به رویه تبدیل شود و لازم است ساختار مدیریتی استان بر پایه نظم و هماهنگی مستحکم باقی بماند.

امیری همچنین به مجموعه‌ای از مسائل مهم استان اشاره کرد و گفت: شهرستان‌های تازه‌تأسیس نیازمند ساماندهی ساختاری و اداری هستند و این موضوع جه از نظر امکانات و چه نیروی انسانی در دستور کار جدی قرار دارد.

وی اجرای صحیح طرح‌های مسکن ملی، ساماندهی نیروهای انسانی و نظارت بر تنظیم بازار را مهم دانست و افزود: مقابله با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با مواد مخدر و توجه ویژه به مسائل جوانان از اولویت‌های جدی مدیریت استان است که فرمانداران باید در این حوزه‌ها به صورت قاطع و جدی اقدام کنند.

استاندار فارس با تأکید بر ضرورت تثبیت وضعیت مدیریتی استان، ساماندهی نیروهای انسانی و توجه جدی به مسائل اجتماعی، حضور فعال فرمانداران را در رویدادهایی که به مناسبت‌های ملی و مذهبی برگزار می‌شود مهم توصیف توصیف کرد.

امیری فرمانداران را به تلاش مضاعف برای خدمت به مردم فراخواند و تصریح کرد: فرمانداران به‌عنوان حاکمان منطقه خود باید با جدیت، امیدآفرینی و پایبندی به قانون، مسیر توسعه و عدالت را در استان هموار سازند.

نماینده عالی دولت در استان با تأکید بر حمایت همه‌جانبه از مدیران شهرستان‌ها بیان کرد: فرمانداران باید با روحیه خدمتگزاری و تلاش مضاعف در مسیر حل مشکلات مردم گام بردارند.

وی افزود: اقدامات مثبت و شجاعانه در خدمت به جامعه مایه افتخار است و هیچ‌کس به دلیل خدمت صادقانه مورد مواخذه قرار نخواهد گرفت؛ بنابراین فرمانداران باید با اعتماد و انگیزه، خدمت به مردم را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهند.

همایش فرمانداران سراسر استان با حضور ۳۷ فرماندار برگزار شد، در این نشست، فرمانداران ضمن ارائه دیدگاه‌ها، چالش‌ها و نیازهای مناطق خود، مسائل مختلف را در حوزه منطقه تحت مدیریت خود مطرح کردند.

انتهای پیام/