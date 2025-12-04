بر جای ماندن 4 مصدوم بر اثر انفجار گاز

به گزارش ایلنا، در پی وقوع این حادثه که ساعاتی پیش رخ داده است، خودروهای امدادی از جمله آتش‌نشانی و اورژانس به همراه عوامل انتظامی و پلیس در محل حاضر شدند و اقدامات اولیه برای کنترل حادثه و انتقال مصدومان انجام شد.

جزئیات بیشتر این حادثه متعاقباً اعلام می‌شود.

انتهای پیام/