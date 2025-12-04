در محدوده شغاب بوشهر اتفاق افتاد:
بر جای ماندن 4 مصدوم بر اثر انفجار گاز
انفجار گاز در یک منزل مسکونی در یکی از محلههای جنوبی شهر بوشهر محدوده شغاب، منجر به مصدومیت 4 نفر شد. بر اساس اعلام منابع محلی، شدت انفجار باعث وارد آمدن خساراتی به بخشهایی از منزل مسکونی و همچنین واحدهای اطراف شده است.
به گزارش ایلنا، در پی وقوع این حادثه که ساعاتی پیش رخ داده است، خودروهای امدادی از جمله آتشنشانی و اورژانس به همراه عوامل انتظامی و پلیس در محل حاضر شدند و اقدامات اولیه برای کنترل حادثه و انتقال مصدومان انجام شد.
جزئیات بیشتر این حادثه متعاقباً اعلام میشود.