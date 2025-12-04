شرایط فعلی مملکت از دوران هشت ساله جنگ سخت تر است

به گزارش ایلنا از بویراحمد واحد، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران در جمع فرهیختگان و فعالان فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج، با طرح پرسش‌هایی که چرا در دوران انقلاب پیروز شدیم و چرا در جنگ تحمیلی، عراق نتوانست حتی یک وجب از خاک ما را تصرف کند؟ اظهارداشت: دلیلش این بود که تمام ملت به صحنه آمدند و برای دفاع از میهن، از جان خود مایه گذاشتند و برادران ایثارگر ما در جبهه‌ها گواهی می‌دهند که در آن مقطع، هدف مشترک همه، استقلال و تمامیت ارضی بود.

وی افزود: امروز وضعیت ما از آن زمان جنگی، پیچیده‌تر و سخت‌تر است، تمامی دشمنان بیرونی ما، از آمریکا و اسرائیل گرفته تا دیگران، منتظرند تا شکاف‌ها و انتظارات داخلی تشدید شود تا بتوانند نقشه‌های خود را عملی کنند.

رئیس‌جمهور ایران، راهکار برون‌رفت از بحران‌های کنونی را احیای همان روحیه جهادی حاکم بر دوران جنگ عنوان و بر این نکته تأکید کرد که برای عبور از این بحران‌ها که قطعاً عبور خواهیم کرد باید همان روحیه فداکاری و جهادی مورد توصیه رهبر معظم انقلاب را در خود نهادینه کنیم چرا که راه دیگری متصور نیست.

پزشکیان، نسبت به رفتارهای مُخرب هشدار داد و خاطرنشان کرد: اگر تصور کنیم اوضاع خوب است، یا دولت منابعی دارد که دریغ می‌کند، یا اگر به جای تحقق عدالت، صرفاً توقعات مان را بالا ببریم، در واقع تنش‌ها و درگیری‌ها را افزایش داده‌ایم و در آن صورت، حل مشکل ناممکن خواهد شد.

وی با استناد به عملکرد داخلی استان، مشارکت مردمی را مصداق بارز همان روحیه جهادی ذکر و یادآورشد: در همین استان کهگیلویه و بویراحمد، از ۲۱۵ مدرسه برنامه‌ریزی شده، ۱۳۹ مدرسه با تکیه بر همیاری مردم و بدون بودجه دولتی تکمیل شده است، اگر منتظر دولت بودیم، این امر محقق نمی‌شد.

رئیس هیآت دولت چهاردهم از پدیده پروژه‌های طولانی‌مدت نیمه‌کاره انتقاد کرد و گفت: برخی پروژه‌ها بیش از دو دهه کلنگ‌زنی شده‌اند و هنوز به سرانجام نرسیده‌اند و اگر قرار بر اجرا نبود، چرا وعده داده شد؟ چرا باید به مردم قول‌های بدون پشتوانه داد؟

پزشکیان با تکیه بر اصل خوداتکایی، تأکید کرد: من به جز اتکا به خداوند و مردم خویش، به هیچ قدرت خارجی امید نبسته‌ام و اگر به توانایی‌ها و ظرفیت‌های داخلی خودمان نظر کنیم، توان حل تمامی مشکلات را داریم؛ تنها باید در صحنه حضور یابیم و ایثار کنیم.

وی گفت: باید نگاهمان را متوجه خودمان کنیم و از خیره شدن به دیگران بپرهیزیم؛ یعنی بر خویش گشاده‌بین و بر غیر فروبسته باشیم. چه کسی گفته اگر اروپایی‌ها و بیگانگان یاری نکنند، ما به نابودی کشیده می‌شویم؟

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان، به تحلیل ریشه‌ای تورم پرداخت و ادامه داد: علت تورم این است که ما وعده‌های غیرواقعی می‌دهیم، منابع مالی آن را نداریم و در نهایت مجبور به چاپ پول بدون پشتوانه می‌شویم، تزریق این پول چاپ شده توسط دولت و بانک‌ها، مستقیماً باعث تورم می‌شود و به زبان ساده، تورم یعنی ثروت از جیب مردم به شکلی نامرئی ربوده می‌شود.

پزشکیان، ریشه تورم موجود را ناشی از سیاست‌های مالی نادرست عنوان و اظهارداشت: ارائه تعهدات مالی غیرقابل تحقق منجر به چاپ پول و کاهش ارزش سرمایه مردم شده است.

به دوران دفاع مقدس برگردیم

وی در تبیین اقدامات دولت برای مهار این روند، تصریح کرد: ما در دولت، برای اولین بار، رشد بودجه را به نزدیکی دو درصد محدود کرده و مابقی را متوقف ساختیم و ممکن است برخی به دلیل قطع بودجه‌هایشان اعتراض کنند، اما آیا سزاوار است برای راضی نگه داشتن عده‌ای، پول چاپ کرده و تورم‌زایی کنیم؟ ریشه تورم، همین وعده‌های بدون پشتوانه است.

رئیس‌جمهور با اشاره به بحران انرژی، بر لزوم اصلاح الگوی مصرف تأکید کرد: ما روزانه نزدیک به ۹ میلیون بشکه نفت و گاز تولید و صادر می‌کنیم و اگر تنها ۱۰۰ درصد صرفه‌جویی کنیم، روزانه حدود ۹۰۰ هزار بشکه ذخیره می‌شود؛ در حالی که برای افزایش تولید به میزان ۲۵۰ هزار بشکه، تلاش و هزینه فراوان می‌کنیم.

پزشکیان با بیان اینکه اگر مصرف را مدیریت نکنیم، افزایش تولید نیز چاره‌ساز نخواهد بود، یادآور شد: مقام معظم رهبری بر پرهیز از اسراف تأکید دارند و ما مجبوریم به دلیل افزایش مصرف خانگی، گاز کارخانه‌ها را قطع کنیم؛ زیرا توقعات و مصرف عمومی افزایش یافته است.

وی با تاکید براینکه این تصور که حضور رئیس‌جمهور در استان‌ها معجزه می‌کند را رد کرد و خطاب به مدیران استان کهگیلویه و بویراحمد، گفت: اختیارات در دست شماست، استانداران و نمایندگان گرامی موظف به حل مشکلات هستند. من چه کسی هستم که حتماً باید برای دیدن مشکلات به شهر شما بیایم؟ خودتان وضعیت را ببینید و مرتفع سازید و این ذهنیت که تنها با حضور رئیس‌جمهور کارها پیش می‌رود، خود یک نقص مدیریتی است.

رئیس‌جمهور ایران گفت: ما می‌گوییم شما باید توانمندی‌های خود را به نمایش بگذارید و همه ما ظرفیت خلاقیت داریم؛ باید به مسئولان و مردم اجازه دهیم تا این پتانسیل شکوفا شود

پزشکیان، رویکرد گله‌مندی‌ها درباره توزیع بودجه بین استان‌ها را نیز نقد کرد و گفت: دعوا بر سر اعداد و ارقام دعوا راه حل نیست و کار باید مبتنی بر عدالت باشد که نمایندگان شما در کمیسیون‌های مهم توزیع بودجه در مجلس حضور دارند( دکتر تاج‌گردون رییس کمیسیون بودجه مجلس).

وی گفت: اگر سهم بودجه استان شما کم است، پیگیری آن با خود شماست و ما از توزیع عادلانه حمایت می‌کنیم، اما نمی‌توانیم به همه پروژه‌های معوقه، بدون در نظر گرفتن بنیه مالی، بودجه تخصیص دهیم.

رئیس‌جمهور ایران افزود: پیشنهاد من این است که اگر همانند دوران جنگ در صحنه باشیم، می‌توانیم بر این مشکلات فائق آییم. مشکلات با درگیری‌ها و گلایه‌مندی‌های مرسوم حل نمی‌شود و دشمن از همین اختلافات بهره می‌برد.

