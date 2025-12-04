قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز در حال نوسان است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت۱۲ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان در بازار در حال معامله میباشد.
به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۶۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۳۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۲ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان و هر دلار ۱۱۹ هزار و ۹۰۰ تومان و هر یورو ۱۳۹ هزار و ۷۷۰ تومان در بازار در حال معامله میباشد.