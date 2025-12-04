به گزارش ایلنا از بندرعباس، این جشنواره که به میزبانی اتاق بازرگانی زنجان برگزار شد، با هدف ارزیابی و مقایسه عملکرد روابط عمومی اتاق‌های سراسر کشور در حوزه‌های مختلف ارتباطی و اطلاع‌رسانی برگزار شد.

در این رویداد، عملکرد روابط عمومی‌ها بر اساس شاخص‌هایی از جمله برنامه‌ریزی استراتژیک، استفاده از ارتباطات الکترونیک، تبلیغات، تعامل با رسانه‌ها و مطالعات اجتماعی ارزیابی شد.

روابط عمومی اتاق باززگانی هرمزگان با ارائه برنامه‌های مستمر و هدفمند، توانست جایگاه سوم را در این جشنواره کسب کند که نشان از کیفیت بالای عملکرد خود در حوزه ارتباطات و اطلاع‌رسانی داشت.

انتهای پیام/