کسب رتبه سوم توسط تیم روابط عمومی اتاق هرمزگان در نخستین جشنواره برترین‌های روابط عمومی تجاری

روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان در نخستین جشنواره برترین‌های روابط عمومی تجاری موفق به کسب رتبه سوم بعد از اتاق تهران و تبریز شد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس،   این جشنواره که به میزبانی اتاق بازرگانی زنجان برگزار شد، با هدف ارزیابی و مقایسه عملکرد روابط عمومی اتاق‌های سراسر کشور در حوزه‌های مختلف ارتباطی و اطلاع‌رسانی برگزار شد.

در این رویداد، عملکرد روابط عمومی‌ها بر اساس شاخص‌هایی از جمله برنامه‌ریزی استراتژیک، استفاده از ارتباطات الکترونیک، تبلیغات، تعامل با رسانه‌ها و مطالعات اجتماعی ارزیابی شد.

روابط عمومی اتاق باززگانی هرمزگان با ارائه برنامه‌های مستمر و هدفمند، توانست جایگاه سوم  را در این جشنواره کسب کند که نشان از  کیفیت بالای عملکرد خود در حوزه ارتباطات و اطلاع‌رسانی داشت.

