خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هوای اصفهان با وجود بارش باران باز هم آلوده است

هوای اصفهان با وجود بارش باران باز هم آلوده است
کد خبر : 1722780
لینک کوتاه کپی شد.

باران و وزش باد نتوانست شاخص آلودگی اصفهان را بهبود دهد و هوای این کلانشهر صبح پنجشنبه ۱۳ آذر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش فعال منتهی به ساعت نه صبح پنجشنبه سیزدهم آذرماه برغم باد و باران شب گذشته با میانگین ۱۱۲ AQI در شرایط نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان‌های احمدآباد و زینبیه با عدد ۱۶۵، خیابان پروین اعتصامی ۱۵۷ و کردآباد ۱۶۶ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در ایستگاه ۲۵ آبان با عدد ۱۲۱، بزرگراه خرازی ۱۳۵، خیابان فرشادی ۱۰۶، فیض ۱۲۷ و بولوار کاوه ۱۱۲ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

همچنین ایستگاه پارک زمزم ۷۳، رودکی ۶۷، رهنان ۸۶، سپاهان‌شهر ۹۰، میرزا طاهر ۵۲، ولدان ۸۰ و هزار جریب ۹۴ AQI در وضعیت قابل قبول است.

امروز نیز ایستگاه خمینی شهر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و قهجاورستان بنفش و بسیار ناسالم است.

اداره کل هواشناسی اصفهان نیز با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرده است که از روز شنبه تا سه‌شنبه (۱۵ تا ۱۸ آذرماه) به دلیل پایداری جو و رکود نسبی، غلظت آلاینده‌ها روند افزایشی خواهد داشت.

بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی اصفهان، کاهش کیفیت هوا طی هفته آینده در مناطق مرکزی استان اصفهان، شاهین شهر و میمه، فرودگاه اصفهان، کبوتر آباد، لنجان (زرین شهر)، مبارکه، نجف آباد، اصفهان و برخوار (دولت آباد) ادامه دارد.

هواشناسی اصفهان نسبت به افزایش غلظت آلاینده‌ها، کاهش کیفیت هوا هشدار داده و افزوده است که شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس و در صورت مهار نشدن منابع آلاینده ثابت و متحرک در مناطق پرتردد و صنعتی در حد ناسالم برای همه گروه‌ها (وضعیت قرمز) افزایش خواهد یافت.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی