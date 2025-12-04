واژگونی خودروی پژو ۴۰۵ در رودان ۴ کشته برجای گذاشت

به گزارش ایلنا از بندرعباس، حسین مکرانی، مسئول آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رودان با اعلام این خبر گفت: این حادثه ساعت ۳:۰۵ بامداد مقابل مسکن ملی رودان و بر اثر سرعت بسیار بالای خودرو رخ داد. به گفته وی، خودرو پس از واژگونی به حاشیه جاده منحرف شد و چهار سرنشین آن در دم جان باختند.

مکرانی افزود: «عوامل آتش‌نشانی بلافاصله پس از دریافت گزارش در محل حاضر شدند، اما شدت خسارت وارده به‌قدری بود که سرنشینان پیش از رسیدن نیروها فوت کرده بودند.»

وی همچنین گفت عملیات ایمن‌سازی محل حادثه، قطع برق خودرو و جلوگیری از نشت سوخت برای پیشگیری از حوادث ثانویه در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد.

انتهای پیام/