خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمایت هادی درویش وند سهامدار عمده پالایشگاه کرمانشاه از پروژه‌های کیفی‌سازی

حمایت هادی درویش وند سهامدار عمده پالایشگاه کرمانشاه از پروژه‌های کیفی‌سازی
کد خبر : 1722662
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی شرکت پالایش نفت کرمانشاه از پیشرفت ۱۷ درصدی پروژه کیفی‌سازی نفت کوره با حمایت هادی درویش وند سهامدار عمده در این پالایشگاه خبر داد ‌و گفت: با تداوم روند اجرا، پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال به حداقل ۳۵ درصد برسد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، «محمدرضا امامی‌نیا» افزود: پروژه کیفی‌سازی نفت کوره (احداث واحد تصفیه، تبدیل و تفکیک نفت کوره) با پیمانکاری شرکت «آذر انرژی» و مدیریت طرح توسط شرکت مهندسان مشاور «شارگان» و حمایت سهامدار عمده پالایشگاه اقای هادی درویش وند در این پالایشگاه در دست اجراست.

هدف از اجرای این پروژه، کاهش تولید نفت کوره و افزایش تولید نفت‌گاز، تولید محصولات جدید از جمله برش‌های پایه روغن و خوراک واحدهای روغن سازی است. به گفته او، با بهره‌برداری از این طرح، میزان تولید نفت‌گاز در پالایشگاه 2 برابر خواهد شد.

وی تصریح کرد: تصفیه نفت کوره نقش مهمی در تولید سوخت پاک برای صنایع زیربنایی همچون نیروگاه‌ها و کارخانه‌های سیمان دارد و اجرای این طرح می‌تواند به کاهش آلاینده‌های صنعتی کمک کند.

امامی‌نیا همچنین با اشاره به پروژه کیفی‌سازی محصولات بنزین و نفت‌گاز (گازوئیل )گفت: مطالعات فاز طراحی و خرید دانش فنی این طرح از سوی پژوهشگاه صنعت نفت انجام شده و فاز طراحی (FEED) نیز توسط مشاور شارگان تکمیل شده است. به گفته او، مناقصه این پروژه برگزار شده و برنده آن به‌زودی آغاز به کار خواهد کرد.

سخنگوی پالایشگاه نفت کرمانشاه افزود: با اجرای این پروژه، عدد اکتان بنزین تولیدی به ۹۵ افزایش می‌یابد و میزان گوگرد موجود در نفت‌گاز به ۱۰ ppm کاهش پیدا می‌کند؛ اقدامی که در نهایت به تولید سوخت پاک و سازگار با محیط‌ زیست منجر خواهد شد.

وی تعداد اشتغال‌زایی مستقیم این طرح‌ها را حدود یک‌هزار نفر در دوره ساخت و ۲۵۰ نفر در زمان بهره‌برداری اعلام کرد.

به گفته امامی‌نیا، در پروژه کیفی‌سازی نفت کوره تاکنون ۵۰ درصد تجهیزات سفارش‌گذاری شده و سازندگان نیز مشخص شده‌اند و هم‌اکنون ساخت تجهیزات در حال انجام است. همچنین فاز مطالعات و طراحی تفسیری به‌صورت هم‌زمان پیش می‌رود و بخش احداث مخازن نیز ۴۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

سخنگوی پالایشگاه نفت کرمانشاه تأکید کرد: با تامین عمده منابع مالی توسط اقای هادی درویش وند سهامدار عمده ، اجرای این پروژه‌ها نقشی اساسی در کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، ارتقای شاخص‌های کیفی فرآورده‌های تولیدی و افزایش سوددهی پالایشگاه کرمانشاه خواهد داشت.

امامی‌نیا در پایان گفت: شرکت پالایش نفت کرمانشاه در راستای ارتقای کیفیت فرآورده‌های تولیدی، سه پروژه کیفی‌سازی نفت کوره، بنزین و نفت‌گاز را تعریف و عملیاتی کرده است.

وی همچنین از حمایت‌های «مهندس هادی درویش وند» سهامدار عمده پالایشگاه در تأمین منابع مالی پروژه‌های توسعه‌ای قدردانی کرد و افزود: در ۹ سال مدیریت بخش خصوصی، پالایشگاه کرمانشاه با تلاش کارکنان و مدیران مسیر توسعه و عمل به مسئولیت‌های اجتماعی را با جدیت دنبال کرده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی