۴۵۰ نیروی راهداری چهار محال و بختیاری آماده باش شدند

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان چهارمحال وبختیاری گفت: برای مواجهه با بارش‌های زمستانی در این استان، ۴۵۰ نیروی راهدار به همراه ۳۲۷دستگاه انواع ماشین‌آلات راهداری در حالت آماده‌باش قرار دارند.

به گزارش ایلنا، سعید خدابخشی از تجهیز و مهیاسازی ۴۲ راهدارخانه در سطح استان اشاره و اظهار کرد:با اجرای طرح راهداری زمستانی  شن و نمک در تمام راهدارخانه های استان تأمین و دپو شده است.

 وی افزود:رانندگان قبل از سفر نکات ایمنی را رعایت و از طریق سامانه ۱۴۱ از وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کنند.

خدابخشی با اشاره به آماده باش شبانه روزی مرکز مدیریت راه‌های این اداره کل برای کنترل و هدایت حجم تردد در محورها یادآور شد: سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها برای ارتباط مردم، مسافران و رانندگان به صورت شبانه روزی فعال و آماده پاسخگویی به مخاطبان در زمینه وضعیت جاده‌ها و دریافت گزارش‌های مردمی است.

وی در پایان گفت: ۴۵۰ نیروی راهدار به همراه ۳۲۷دستگاه انواع ماشین‌آلات راهداری در حالت آماده‌باش قرار دارند. 

