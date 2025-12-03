خبرگزاری کار ایران
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی خبر داد:

شتاب پروژه‌های مسکونی تفرش، دلیجان، خمین و محلات با مشارکت متقاضیان

کد خبر : 1722652
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی گفت: پروژه‌های مسکونی در شهرستان‌های تفرش، دلیجان، خمین و محلات به صورت موردی ارزیابی شده و مقرر شد با مشارکت متقاضیان و اهتمام مدیران اجرایی، روند اجرای این طرح‌ها شتاب و سرعت بیشتری بگیرد.

به گزارش ایلنا، قدرت‌اله ابک افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، متقاضیان از طریق پیامک‌های واریزی می‌توانند هر میزان پرداختی خود را به پروژه‌های مسکونی اختصاص دهند. اجرای این اقدامات نقش مهمی در پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها خواهد داشت.

وی به شرایط بهره‌مندی از منابع ملی و صندوق‌های قرض‌الحسنه اشاره کرده و ادامه داد: بهره‌مندی از منابع مختلف از جمله منابع ملی و صندوق‌های قرض‌الحسنه در این حوزه منوط به پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مسکونی است و در این راستا همراهی متقاضیان در این زمینه ضروری است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی به اهمیت کاهش هزینه‌ها اشاره کرده و اظهار داشت: مشارکت مردم در تأمین منابع مالی موجب می‌شود تورم پروژه‌ها در دوره‌های مختلف کنترل شده و هزینه نهایی به حداقل برسد تا واحدهای مسکونی در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحویل متقاضیان شود.

ابک تصریح کرد: مقرر شده است پروژه‌های پیشتاز در هر شهرستان مشخص شوند و با قید زمان تا پایان سال جاری و فاز دوم تا 3 ماهه نخست سال آینده به متقاضیان اعلام شود. اهتمام مدیران و همراهی متقاضیان می‌تواند زمینه تحویل سریع‌تر این پروژه‌های پیشتاز را فراهم کند.

