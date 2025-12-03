به گزارش ایلنا، محمد فتاحی به اقدامات این اداره‌کل در راستای افزایش صادرات فراورده‌های خام دامی اشاره داشته و افزود: در این بازه زمانی 1750 تن محصولات لبنی نیز با نظارت اداره‌کل دامپزشکی استان در قالب 78 محموله به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 2 برابری داشته است.

وی ادامه داد: در سال جاری 2105 تن خوراک و مکمل آبزیان در قالب 87 محموله با نظارت اداره‌کل دامپزشکی استان مرکزی به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8 درصد افزایش یافته‌ است. در این بازه زمانی 163 هزار قطعه انواع آبزیان زینتی در قالب 21 محموله از این استان به خارج از کشور صادر شد.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی به صادرات دیگر فراورده‌های خام دامی از این استان به خارج از کشور اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون 475 تن آلایش مرغی نیز در قالب 26 محموله به صورت کاملاً بهداشتی با نظارت این اداره‌کل به خارج از کشور صادر شده است.

انتهای پیام/