خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان خبر داد؛

تخصیص ۱۰۱ میلیارد ریال برای حمایت درمانی بیماران نیازمند، با اولویت بیماران سرطانی و صعب‌العلاج

تخصیص ۱۰۱ میلیارد ریال برای حمایت درمانی بیماران نیازمند، با اولویت بیماران سرطانی و صعب‌العلاج
کد خبر : 1722638
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان از اختصاص بالغ بر ۱۰۱ میلیارد ریال برای ارائه خدمات حمایتی،درمانی ویژه بیماران نیازمند، با اولویت بیماران سرطانی و صعب‌العلاج به شهرستانهای استان از ابتدای سال تا کنون خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، دکتر حسن عبودی با اشاره به تخصیص ۱۰۱ میلیارد ریالی به منظور ارائه خدمات حمایتی به بیماران نیازمند، اعلام کرد: این خدمات حمایتی تمامی بیماران نیازمند را در بر می گیرد اما اولویت با بیماران سرطانی و صعب‌العلاج است.

مزرعی با بیان اینکه تمامی شعب جمعیت هلال‌احمر در سراسر استان خوزستان، خدمات مددکاری و حمایتی  را ارائه می‌دهند، افزود: این جمعیت در راستای تحقق اهداف والای خویش بویژه حمایت از زندگی و سلامت انسان‌ها و تسکین آلام بشری با تامین بخشی از هزینه‌های درمان بیماران خاص می‌کوشد تا حد امکان از رنج اقتصادی بیماران نیازمند کاسته و با گسترش ارائه خدمات مددکاری در سطح استان، میزان دسترسی به این خدمات را تسهیل نموده و با توزیع متناسب سرانه حمایتی خدمات‌رسانی را در اقصی نقاط استان ارتقا بخشد.

او همچنین با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون خدمات حمایتی درمانی هلال‌احمر در قالب سه مرحله اجرایی شده است، اظهار داشت: در مجموع دو مرحله گذشته بیش از ۸۸۰ مددجو کمک بلاعوض دریافت نموده‌اند و با توجه به تخصیص صادر شده  در مرحله سوم نیز، پیش‌بینی می‌شود این تعداد به حدود ۲۰۰۰ نفر افزایش یابد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان درباره شیوه اعطای حمایت‌های مالی، درمانی نیز عنوان کرد: مددکاران این جمعیت با هماهنگی مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و واحدهای حمایتی استانی اقدام به تشکیل پرونده بیماران نیازمند کرده و با لحاظ وضعیت مالی و اطلاع از دهک بندی خانواده‌ها و هزینه‌های درمانی، ارائه کمک‌های مالی درمانی، دارویی و حمایتی در قالب و چارچوب دستورالعمل خدمات حمایتی جمعیت هلال احمر صورت می‌پذیرد. 

دکتر عبودی مزرعی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های مددکاران جمعیت هلال‌احمر استان، تأکید کرد: تداوم و گسترش چنین برنامه‌های حمایتی نه تنها وظیفه انسانی و اجتماعی ماست، بلکه عاملی در راستای سلامت عمومی و عدالت اجتماعی در استان خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی