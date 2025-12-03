امروز صورت گرفت؛
تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان قزوین
در مراسمی با حضور استاندار قزوین از پژوهشگران و فناوران برتر استان قزوین در هفته پژوهش و فناوری 1404 تجلیل شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیین اختتامیه هفته پژوهش و فناوری استان قزوین عصر امروز با حضور محمد نوذری استاندار، احمدپور معاون سیاسی امنیتی، طاهرخانی فرماندار قزوین، علی رحمانی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، طاهری رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی، ورسه رئیس دانشگاه آزاد قزوین، حسین ساوه معاون فناوری پارک علم و فناوری قزوین، جمعی از مسئولان اجرایی استان، استادان دانشگاه، پژوهشگران، محققان و دانشجویان در دانشگاه بین المللی قزوین برگزار شد.
در این مراسم از پژوهشگران، فناوران و نخبگان برتر استان در سال 1404 تجلیل به عمل آمد. در این مراسم، برترینهای حوزه پژوهش و فناوری در گروههای مختلف معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.
در این آیین از پژوهشگران و فناوران برتر در بخشهای استادان، معلمان، دانشجویان، دانشآموزان، فناوران، نخبگان علمی و مهارتی، بانوان فعال، کارآفرینان، تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی، مدیران استانی فعال در توسعه فناوری، قاضی پژوهشگر، کارشناس پژوهشگر و همچنین دانشمندان دو درصد برتر جهان تجلیل شد.
این مراسم با هدف قدردانی از تلاشهای پژوهشی و نوآورانه فعالان علمی استان و تقویت جایگاه پژوهش و فناوری در مسیر توسعه برگزار شد.