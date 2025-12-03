استاندار قزوین:
پژوهش باید گرهگشای مسائل اساسی استان باشد
استاندار قزوین گفت: پژوهش نباید صرفاً یک فعالیت دانشگاهی باشد، بلکه باید در حل مسائل واقعی استان نقشآفرینی کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری امروز در مراسم اختتامیه هفته پژوهش و فناوری گفت: پژوهش بهترین فرصت برای ترویج فرهنگ پرسشگری و اندیشیدن در جامعه است و باید از ظرفیت دانشگاهها و دانشجویان خلاق برای حل مشکلات استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: پژوهش ها و تحقیق باید بتواند گره گشای مشکلات ما باشد و به افزایش بهره وری کمککند و در شرایطی که ما در استان با چالشهای متعدد از جمله بحران آب مواجهیم باید با بهرهگیری از پژوهشهای دانشگاهی، بتوانیم هم بهرهوری و هم راندمان تولید را افزایش دهیم.
استاندار قزوین بیان کرد: برداشت بیرویه و بیش از ظرفیت از آبهای زیرزمینی، ما را با بحران کم آبی مواجه کرده و اگر نتوانیم مصرف خود را مدیریت و استفاده بهینه را در اولویت کارها قرار دهیم در آینده با چالش های بیشتری مواجه خواهیم شد.
نوذری اضافه کرد: قزوین دارای ظرفیتهای تاریخی و گردشگری بینظیری است که ناشناخته مانده و برای بهرهبرداری از آنها نیازمند پژوهشهای هدفمند هستیم.
وی ادامه داد: برای حل بحران آب، محیط زیست، مشکلات صنعتی و اجتماعی، کشاورزی حتما باید از دانشگاه کمک بگیریم و ارتباط صنعت با دانشگاه و استفاده مدیران از مشاوران علمی، میتواند به حل مشکلات و پیشرفت استان کمک کند.
استاندار قزوین افزود: در عصر کنونی بسیاری از کشورهای توسعه یافته موفقیت های خود را مرهون دانش و پژوهش می دانند و ما نیز ناگزیریم برای حل مسائل خود از پژوهش بهره بگیریم.
نوذری ادامه داد: پژوهش و تحقیقات باید کاربردی بوده و در زندگی مردم تاثیرگذار باشد و م هم از اینگونه تحقیقات برای حل چالشها حمایت می کنیم.