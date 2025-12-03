خبرگزاری کار ایران
رئیس جهاد کشاورزی لرستان:

تقویت آبخیزداری و آبخوانداری، امنیت غذایی و تولید کالاهای اساسی را افزایش خواهد داد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان نقش فعالیت‌های آبخیزداری و آبخوانداری را در تلاقی با مسائل آب و خاک بسیار مهم عنوان کرد و گفت: تقویت این فعالیت‌ها، امنیت غذایی و تولید کالاهای اساسی را افزایش خواهد داد.

به گزارش ایلنا، نامدار صیادی امروز چهارشنبه در دهمین کاروان ترویج بهره‌وری وری کشاورزی_ویژه روز جهانی خاک که در روستای باباعباس باحضور فرماندار، شهردار، مدیر کل محیط زیست، محقق معین مرکز تحقیقات، نمایندگان دستگاه‌های مرتبط و جمعی از مدیران و کارشناسان سازمان تشکیل شد، با اشاره به اهمیت خاک به عنوان بستر حیات و تأمین‌کننده اصلی نیازهای بشر اظهار کرد: تصویب قانون حفاظت از خاک را گامی بلند، ملی و تاریخی در جهت صیانت از این سرمایه ارزشمند است. 

وی گفت: خاک، اساس بقا، تکثیر و استقرار حیات است و حفظ آن برای نسل‌های آینده امری ضروری است. 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به دو محدودیت اساسی در حوزه خاک، گفت: اول اینکه تشکیل هر سانتیمتر خاک بسته به شرایط اقلیمی، بین ۸۰۰ تا ۴۰۰۰ سال زمان می‌برد و دوم مسئله فرسایش خاک است که به ویژه با وقوع سیلاب‌ها تشدید می‌شود. 

صیادی راه‌کار اصلی مقابله با این چالش‌ها را حرکت به سمت کشاورزی حفاظتی عنوان کرد و افزود: برای حفظ خاک، باید روش‌های سنتی را کنار گذاشته و به سمت کاهش عملیات خاک‌ورزی، حفظ بقایای گیاهی در سطح مزرعه و اجرای تناوب زراعی حرکت کنیم. حذف گاوآهن از جمله اقدامات ضروری در این مسیر است. 

وی با اشاره به پیچیدگی‌های موجود در بخش کشاورزی از جمله نوسانات جهانی، تغییرات اقلیمی و گستردگی زنجیره تولید تا مصرف، بر لزوم همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و بهره‌گیری از برنامه‌های بالادستی مانند برنامه هفتم توسعه و برنامه راهبردی بخش کشاورزی استان تأکید کرد. 

صیادی مأموریت اصلی مجموعه تحت مدیریت خود را همراهی و انتقال دانش نوین به کشاورزان، ایجاد و بهسازی زیرساخت‌ها (نظیر کانال‌های آبیاری، جاده‌های بین مزارع و قنوات) و تأمین نهاده‌های مورد نیاز مانند بذر و کود عنوان کرد. 

رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان خاطرنشان کرد: روش‌های سنتی دیگر پاسخگو نیست و تنها با عزمی جمعی، همراهی کشاورزان و به‌کارگیری علم و تجربه می‌توانیم خاک را که منشأ تأمین نیازهای اساسی انسان است، حفظ و تقویت کنیم.

