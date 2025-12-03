به گزارش ایلنا از خوزستان، مصیب رفیعی‌پور با اشاره به وضعیت مراجعه بیماران حاد تنفسی عفونی اظهار کرد: تعریف بحران، زمانی است که نیاز به خدمات از ظرفیت ارائه خدمات فراتر برود؛ در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز همواره میزان نیاز به خدمات، بیش از ظرفیت اسمی است و در نتیجه ممکن است برخی بحران‌ها مانند بیماری‌های عفونی تنفسی در برخی فصول از نظر عدد مطلق خیلی بزرگ به نظر نرسند، اما با ادغام یا دیگر بحران‌ها، بار کار سنگین و فشار بر سیستم، زیاد می‌شود.

وی افزود: سال گذشته ۳۳ هزار و ۷۴۹ بیمار عفونی تنفسی به بیمارستان کودکان ابوذر اهواز و ۶ هزار و ۴۵۲ مورد به بیمارستان رازی مراجعه کردند. در مجموع در بیمارستان‌های وابسته به این دانشگاه، مراجعه ۲۸۱ هزار و ۳۶۹ بیمار با علائم عفونت حاد تنفسی ثبت شد.

رفیعی پور در ادامه بیان داشت: در ۸ ماهه امسال، مجموع مراجعه‌ها به بیمارستان‌های تابعه دانشگاه جندی شاپور اهواز ۱۲۹ هزار و ۷۹۳ نفر نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر بوده است. البته در سه ماه آینده شاهد پیک مراجعه بیماران تنفسی عفونی به بیمارستان‌ها خواهیم بود.

مدیر امور بیماری‌ها و مراکز تشخیصی درمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تصریح کرد: سال گذشته بیمارستان کودکان ابوذر یکی از سخت‌ترین سال‌ها را پشت سر گذاشت و در سه ماهه دی، بهمن و اسفند سال گذشته، ۱۰ هزار و ۶۲۹ مورد بیمار تنفسی عفونی فقط به بیمارستان ابوذر اهواز مراجعه کردند که در کنار حدود ۴۵ هزار مورد مراجعه تنفسی غیرعفونی، آمار بالایی بود.

وی می‌گوید: امیدوارم موضوع پیشگیری و کاهش مواجهه با عوامل بیماری‌زا جدی گرفته شود تا سیستم سلامت بتواند این بار اضافی را مدیریت کند.

