واژگونی تانکر ۲۵ هزار لیتری مازوت در محور قروه–بیجار

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بیجار از واژگونی یک تانکر حامل ۲۵ هزار لیتر مازوت در محور قروه–بیجار، محدوده روستای خسروآباد خبر داد و گفت: این حادثه موجب آلودگی بخشی از زمین‌های کشاورزی و باغ‌های منطقه شده است.

به گزارش ایلنا، حبیب اله رجب زاده روز چهارشنبه اظهار کرد: یک تانکر حامل محموله ۲۵ هزار لیتری مازوت در محور قروه–بیجار و در محدوده روستای خسروآباد شهرستان بیجار واژگون شد که بلافاصله پس از وقوع حادثه، عوامل حفاظت محیط زیست به همراه دستگاه‌های امدادی و خدماتی در محل حاضر شدند و اقدامات لازم برای مهار و پاکسازی مازوت و جلوگیری از گسترش آلودگی انجام شد.

وی با اشاره به اینکه با هماهنگی نهادهای مسئول، بخشی از اراضی آلوده شناسایی و عملیات جمع‌آوری و دفع مواد نفتی آغاز شده است، بیان کرد: از مالکان زمین‌ها و باغ‌های اطراف درخواست داریم تا از مصرف محصولات و آب منطقه تا پایان مراحل پایش و پاکسازی خودداری کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بیجار بیان کرد: بررسی‌های کارشناسی برای ارزیابی اثرات زیست‌محیطی حادثه و اقدامات جبرانی در دستور کار اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بیجار قرار گرفته است.

