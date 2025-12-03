واژگونی تانکر ۲۵ هزار لیتری مازوت در محور قروه–بیجار

به گزارش ایلنا، حبیب اله رجب زاده روز چهارشنبه اظهار کرد: یک تانکر حامل محموله ۲۵ هزار لیتری مازوت در محور قروه–بیجار و در محدوده روستای خسروآباد شهرستان بیجار واژگون شد که بلافاصله پس از وقوع حادثه، عوامل حفاظت محیط زیست به همراه دستگاه‌های امدادی و خدماتی در محل حاضر شدند و اقدامات لازم برای مهار و پاکسازی مازوت و جلوگیری از گسترش آلودگی انجام شد.

وی با اشاره به اینکه با هماهنگی نهادهای مسئول، بخشی از اراضی آلوده شناسایی و عملیات جمع‌آوری و دفع مواد نفتی آغاز شده است، بیان کرد: از مالکان زمین‌ها و باغ‌های اطراف درخواست داریم تا از مصرف محصولات و آب منطقه تا پایان مراحل پایش و پاکسازی خودداری کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بیجار بیان کرد: بررسی‌های کارشناسی برای ارزیابی اثرات زیست‌محیطی حادثه و اقدامات جبرانی در دستور کار اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بیجار قرار گرفته است.

