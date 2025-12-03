خبرگزاری کار ایران
برخورد پراید و تیبا در محور باغملک – میداوود ۶ مصدوم در پی داشت

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز از برخورد دو دستگاه خودرو و مصدومیت ۶ نفر در محور باغملک به میداوود خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، دکتر مهران احمدی بلوطکی، در تشریح این خبر اظهار کرد: ساعت ۷:۳۵ صبح روز ۱۲ آذر ۱۴۰۴ دو خودروی پراید و تیبا در کیلومتر ۷ این محور با یکدیگر برخورد کردند که در نتیجه آن ۶ مرد با سنین ۱۶، ۱۷، ۲۳، ۲۳، ۲۷ و ۴۶ سال دچار مصدومیت شدند.

وی افزود: پس از تماس با اورژانس، نیروهای امدادی بلافاصله به محل حادثه اعزام و اقدامات درمانی اولیه برای مصدومان انجام شد. سپس هر شش نفر برای دریافت خدمات تکمیلی درمانی به بیمارستان طباطبایی باغملک منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز ادامه داد: این حادثه ساعت ۸:۴۰ دقیقه به ستاد هدایت عملیات بحران (EOC) دانشگاه اعلام شد و هماهنگی لازم جهت پیگیری وضعیت مصدومان صورت گرفت.

دکتر احمدی بلوطکی در پایان با تشکر از تلاش کارکنان اورژانس، بر لزوم رعایت نکات ایمنی و پرهیز از سرعت غیرمجاز در جاده‌های کوهستانی تأکید کرد و گفت توجه به این موارد می‌تواند از وقوع حوادث مشابه جلوگیری کند.

