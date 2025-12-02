خبرگزاری کار ایران
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان:

آلودگی هوا 351 از ساکنان سمنان را راهی بیمارستان کرد / بستری شدن 2 نفر به دلیل شدت علائم تنفسی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان گفت: در 24 ساعت گذشته 351 نفر به علت بروز علائم تنفسی مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی، اورژانس‌ها و کلینیک‌های بیمارستان‌های تابعه این استان مراجعه کردند. از این تعداد 25 بیمار در بخش‌های عادی و 2 نفر به دلیل شدت علائم در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده‌اند.

به گزارش ایلنا، علی رشیدی‌پور به افزایش موارد تنفسی در روزهای سرد سال اشاره داشته و افزود: تمامی اورژانس‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در حالت آماده‌باش قرار دارند و خدمات‌دهی به مراجعان در این حوزه بدون وقفه ادامه دارد.

وی ادامه داد: استفاده از ماسک توسط افراد دارای علائم، مراجعه به موقع به پزشک هنگام تشدید علائم، تزریق واکسن آنفلوانزا برای گروه‌های پرخطر، شستشوی مکرر دست‌ها، رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، استراحت و مصرف مایعات در موارد خفیف از مهم‌ترین توصیه‌های بهداشتی برای پیشگیری از ابتلا به بیماری است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از همراهی مردم در رعایت نکات بهداشتی قدردانی کرده و اظهار داشت: در فصل شیوع بیماری‌های تنفسی پیشگیری از ابتلا به بیماری بسیار ضروری است. پایش وضعیت بیماران تنفسی به طور مستمر انجام و اطلاع‌رسانی‌های لازم به شهروندان ارائه خواهد شد.

