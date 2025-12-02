فعالیت مدارس سیستان و دوره ابتدایی زاهدان غیرحضوری شد

به گزارش ایلنا، بنا به تصمیم ستاد مدیریت بحران استان سیستان‌و بلوچستان و به دلیل شیوع آنفلوآنزا و نیز به منظور کنترل این بیماری فعالیت همه مدارس در همه مقاطع در ۵ شهرستان منطقه سیستان (زابل، زهک، نیمروز، هیرمند و هامون) و نیز مقطع پیش دبستانی و ابتدایی فقط در شهر زاهدان در روز چهارشنبه مورخ ۱۲ آذرماه به صورت غیر حضوری و مجازی است.

گفتنی است؛ فعالیت مناطق و بخش‌های اطراف شهر زاهدان و نیز دیگر شهرستان‌های استان، طبق روال عادی دایر خواهند بود.

