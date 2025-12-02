خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فعالیت مدارس سیستان و دوره ابتدایی زاهدان غیرحضوری شد

فعالیت مدارس سیستان و دوره ابتدایی زاهدان غیرحضوری شد
کد خبر : 1722167
لینک کوتاه کپی شد.

بنا بر اعلام ستاد مدیریت بحران سیستان و بلوچستان همه مقاطع تحصیلی در منطقه سیستان و مقطع پیش دبستانی و ابتدایی در زاهدان برای روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه غیر حضوری شد.

به گزارش ایلنا، بنا به تصمیم ستاد مدیریت بحران استان سیستان‌و بلوچستان و به دلیل شیوع آنفلوآنزا و نیز به منظور کنترل این بیماری فعالیت همه مدارس در همه مقاطع در ۵ شهرستان منطقه سیستان (زابل، زهک، نیمروز، هیرمند و هامون) و نیز مقطع پیش دبستانی و ابتدایی فقط در شهر زاهدان در روز چهارشنبه مورخ ۱۲ آذرماه به صورت غیر حضوری و مجازی  است.

گفتنی است؛ فعالیت مناطق و بخش‌های اطراف شهر زاهدان و نیز دیگر شهرستان‌های استان، طبق روال عادی دایر خواهند بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی