روابطعمومی استانداری قم اعلام کرد:
فعالیت غیرحضوری مدارس و دانشگاههای قم در روز 12 آذر ماه
روابطعمومی استانداری قم اعلام کرد: کارگروه اضطرار آلودگی هوای قم بر اساس پیشبینی هواشناسی استان مبنی بر پایداری هوا، عصر سهشنبه تشکیل داد و نتیجه آن غیرحضوری شدن مدارس و دانشگاههای استان قم در روز چهارشنبه 12 آذر ماه بود.
به گزارش ایلنا، بر اساس گزارشهای ادارهکل هواشناسی، مبنی بر پایداری هوا، طبق تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا که در ادارهکل حفاظت محیطزیست استان قم برگزار شد، تمامی مهدهای کودک، پیشدبستانیها و مقاطع تحصیلی آموزشی در 2 نوبت صبح و عصر و دانشگاهها در سراسر استان، در روز چهارشنبه 12 آذر ماه، غیرحضوری شد.
ادارات دولتی و بانکها باز بوده و شامل این تعطیلی نمیشوند. زنان باردار و کارکنان دارای بیماری های زمینهای میتوانند با نظر مدیران دستگاهها از دورکاری استفاده کنند. هماستانیها به ویژه گروههای حساس شامل کودکان و سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار، توصیههای بهداشتی را به صورت جدی رعایت کنند.