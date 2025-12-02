به گزارش ایلنا، بر اساس گزارش‌های اداره‌کل هواشناسی، مبنی بر پایداری هوا، طبق تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا که در اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان قم برگزار شد، تمامی مهدهای کودک، پیش‌دبستانی‌ها و مقاطع تحصیلی آموزشی در 2 نوبت صبح و عصر و دانشگاه‌ها در سراسر استان، در روز چهارشنبه 12 آذر ماه، غیرحضوری شد.

ادارات دولتی و بانک‌ها باز بوده و شامل این تعطیلی نمی‌شوند. زنان باردار و کارکنان دارای بیماری های زمینه‌ای می‌توانند با نظر مدیران دستگاه‌ها از دورکاری استفاده کنند. هم‌استانی‌ها به ویژه گروه‌های حساس شامل کودکان و سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار، توصیه‌های بهداشتی را به صورت جدی رعایت کنند.

انتهای پیام/