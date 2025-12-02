معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان:
مدارس استان سمنان 12 آذر ماه غیرحضوری شد
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان به غیرحضوری شدن مدارس این استان اشاره کرده و گفت: با تصمیم کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان سمنان، تمامی مقاطع تحصیلی مدارس این استان در روز چهارشنبه 12 آذر ماه به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا، فرجاله ایلیات افزود: با توجه به شرایط جوی پیشبینیشده و احتمال بارش برف و باران در استان سمنان، لازم است تمامی دستگاههای خدماترسان، امدادی و عملیاتی در آمادگی کامل باشند تا کمترین اختلال در خدمات عمومی و ایمنی مردم ایجاد شود.
وی ادامه داد: تلاش و آمادگی دستگاههای خدماترسان و امدادی، یکی از عوامل مهم در کاهش خطرات ناشی از شرایط جوی و آلودگی هواست و لازم است برنامهها با دقت و سرعت پیگیری شود تا تمامی نقاط استان تحت پوشش کامل مدیریت بحران قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان به وضعیت فعلی هوا و سلامت عمومی اشاره کرده و اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت آلودگی هوا در استان سمنان در شرایط بدی نیست و وضعیت فعلی عادی است و خبرهای خوشی از آغاز بارشها در روزهای آینده و کاهش آلودگی هوا پیشبینی میشود.
ایلیات به خطرات ناشی از شیوع آنفولانزا اشاره داشته و تصریح کرد: این موضوع باعث نگرانی مردم میشود و بنابراین لازم است همین کارگروه در شهرستانها نیز تشکیل شود و نظرات کارشناسی خود را به استان ارسال کنند تا تصمیمگیری نهایی درباره تعطیلیها توسط کارگروه استانی انجام شود.
وی بر اهمیت رعایت نکات بهداشتی در ادارات، مدارس و دانشگاهها تأکیده کرد و بیان داشت: توجه ویژه به مسائل بهداشتی در مراکز آموزشی، مدارس و دانشگاهها و همچنین دستگاههای اجرایی و ادارات بسیار مهم است و ضروری است با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان بر ضرورت پیگیری اخبار از منابع رسمی تأکید داشته و اضافه کرد: از مردم تقاضا میشود اخبار مربوط به تعطیلیها را تنها از مراجع رسمی پیگیری کنند. هیچ ارگانی به صورت انفرادی حق اطلاعرسانی در خصوص تعطیلیها را ندارد و مرجع رسمی کارگروه استانی است.