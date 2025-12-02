خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان:

مدارس استان سمنان 12 آذر ماه غیرحضوری شد

مدارس استان سمنان 12 آذر ماه غیرحضوری شد
کد خبر : 1722164
لینک کوتاه کپی شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان به غیرحضوری شدن مدارس این استان اشاره کرده و گفت: با تصمیم کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان سمنان، تمامی مقاطع تحصیلی مدارس این استان در روز چهارشنبه 12 آذر ماه به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، فرج‌اله ایلیات افزود: با توجه به شرایط جوی پیش‌بینی‌شده و احتمال بارش برف و باران در استان سمنان، لازم است تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان، امدادی و عملیاتی در آمادگی کامل باشند تا کمترین اختلال در خدمات عمومی و ایمنی مردم ایجاد شود.

وی ادامه داد: تلاش و آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی، یکی از عوامل مهم در کاهش خطرات ناشی از شرایط جوی و آلودگی هواست و لازم است برنامه‌ها با دقت و سرعت پیگیری شود تا تمامی نقاط استان تحت پوشش کامل مدیریت بحران قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان به وضعیت فعلی هوا و سلامت عمومی اشاره کرده و اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت آلودگی هوا در استان سمنان در شرایط بدی نیست و وضعیت فعلی عادی است و خبرهای خوشی از آغاز بارش‌ها در روزهای آینده و کاهش آلودگی هوا پیش‌بینی می‌شود.

ایلیات به خطرات ناشی از شیوع آنفولانزا اشاره داشته و تصریح کرد: این موضوع باعث نگرانی مردم می‌شود و بنابراین لازم است همین کارگروه در شهرستان‌ها نیز تشکیل شود و نظرات کارشناسی خود را به استان ارسال کنند تا تصمیم‌گیری نهایی درباره تعطیلی‌ها توسط کارگروه استانی انجام شود.

وی بر اهمیت رعایت نکات بهداشتی در ادارات، مدارس و دانشگاه‌ها تأکیده کرد و بیان داشت: توجه ویژه به مسائل بهداشتی در مراکز آموزشی، مدارس و دانشگاه‌ها و همچنین دستگاه‌های اجرایی و ادارات بسیار مهم است و ضروری است با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان بر ضرورت پیگیری اخبار از منابع رسمی تأکید داشته و اضافه کرد: از مردم تقاضا می‌شود اخبار مربوط به تعطیلی‌ها را تنها از مراجع رسمی پیگیری کنند. هیچ ارگانی به صورت انفرادی حق اطلاع‌رسانی در خصوص تعطیلی‌ها را ندارد و مرجع رسمی کارگروه استانی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی