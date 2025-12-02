مدارس استان سمنان 12 آذر ماه غیرحضوری شد

به گزارش ایلنا، فرج‌اله ایلیات افزود: با توجه به شرایط جوی پیش‌بینی‌شده و احتمال بارش برف و باران در استان سمنان، لازم است تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان، امدادی و عملیاتی در آمادگی کامل باشند تا کمترین اختلال در خدمات عمومی و ایمنی مردم ایجاد شود.

وی ادامه داد: تلاش و آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی، یکی از عوامل مهم در کاهش خطرات ناشی از شرایط جوی و آلودگی هواست و لازم است برنامه‌ها با دقت و سرعت پیگیری شود تا تمامی نقاط استان تحت پوشش کامل مدیریت بحران قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان به وضعیت فعلی هوا و سلامت عمومی اشاره کرده و اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت آلودگی هوا در استان سمنان در شرایط بدی نیست و وضعیت فعلی عادی است و خبرهای خوشی از آغاز بارش‌ها در روزهای آینده و کاهش آلودگی هوا پیش‌بینی می‌شود.

ایلیات به خطرات ناشی از شیوع آنفولانزا اشاره داشته و تصریح کرد: این موضوع باعث نگرانی مردم می‌شود و بنابراین لازم است همین کارگروه در شهرستان‌ها نیز تشکیل شود و نظرات کارشناسی خود را به استان ارسال کنند تا تصمیم‌گیری نهایی درباره تعطیلی‌ها توسط کارگروه استانی انجام شود.

وی بر اهمیت رعایت نکات بهداشتی در ادارات، مدارس و دانشگاه‌ها تأکیده کرد و بیان داشت: توجه ویژه به مسائل بهداشتی در مراکز آموزشی، مدارس و دانشگاه‌ها و همچنین دستگاه‌های اجرایی و ادارات بسیار مهم است و ضروری است با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان بر ضرورت پیگیری اخبار از منابع رسمی تأکید داشته و اضافه کرد: از مردم تقاضا می‌شود اخبار مربوط به تعطیلی‌ها را تنها از مراجع رسمی پیگیری کنند. هیچ ارگانی به صورت انفرادی حق اطلاع‌رسانی در خصوص تعطیلی‌ها را ندارد و مرجع رسمی کارگروه استانی است.

