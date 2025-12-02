خبرگزاری کار ایران
تصادف در محور شوش–اهواز؛ یک جان‌باخته و چهار مصدوم

کد خبر : 1722163
بر اثر برخورد یک تریلر با دو خودروی سواری در محور شوش به اهواز، یک زن ۵۰ ساله جان باخت و چهار نفر دیگر مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ساعت ۱۷:۰۰ روز سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ حادثه‌ای میان یک دستگاه تریلر، یک خودروی سمند و یک پراید در محور شوش به اهواز و در مقابل روستای حمزه به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.

مهران احمدی بلوطکی، مدیر اورژانس پیش‌ بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه، با تشریح این حادثه گفت: «در این سانحه، یک خانم حدوداً ۵۰ ساله در محل حادثه جان خود را از دست داد و چهار نفر دیگر شامل یک خانم ۴۰ ساله و سه مرد ۱۸، ۲۵ و ۴۷ ساله مصدوم شدند.»

وی افزود که مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط نیروهای اورژانس، برای ادامه درمان به بیمارستان نظام مافی شوش منتقل شدند.

مدیر اورژانس در پایان با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست با توجه به سرعت مجاز و حفظ فاصله ایمن، از بروز حوادث مشابه پیشگیری کنند.

