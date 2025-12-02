خبرگزاری کار ایران
مدارس و دانشگاه‌های کردستان روز چهارشنبه تعطیل شد

مدارس و دانشگاه‌های کردستان روز چهارشنبه تعطیل شد
براساس اعلام روابط عمومی استانداری کردستان، فردا چهارشنبه ۱۲ آذر، مدارس و دانشگاه‌های استان تعطیل است.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی استانداری کردستان، بنابر مصوبه ستاد مدیریت بحران استانداری کردستان به ریاست «آرش زره‌تن لهونی» استاندار کردستان، فردا (چهارشنبه ۱۲ آذر) تمامی دانشگاه ها، مراکز آموزشی و مدارس شهری و روستایی استان در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر، با هدف پیشگیری از شیوع ویروس آنفلوانزا و قطع زنجیره انتقال آن تعطیل است و آموزش به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

