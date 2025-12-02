به گزارش ایلنا از روابط عمومی استانداری کردستان، بنابر مصوبه ستاد مدیریت بحران استانداری کردستان به ریاست «آرش زره‌تن لهونی» استاندار کردستان، فردا (چهارشنبه ۱۲ آذر) تمامی دانشگاه ها، مراکز آموزشی و مدارس شهری و روستایی استان در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر، با هدف پیشگیری از شیوع ویروس آنفلوانزا و قطع زنجیره انتقال آن تعطیل است و آموزش به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

