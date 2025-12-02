رئیس سازمان هواپیمایی کشوری:
سیاست دولت در صنعت هوایی ایجاد شبکهای متوازن از پروازهای منطقهای است
نماینده مجلس: نقطه عطف در توسعه حملونقل هوایی استان مرکزی
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: سیاست دولت در صنعت هوایی بر ایجاد شبکهای متوازن از پروازهای منطقهای و اتصال شهرهای مختلف به هابهای اصلی کشور است تا حملونقل هوایی به شکلی پایدار و عادلانه در سراسر کشور توسعه یابد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین پورفرزانه در مراسم بهرهبرداری از پروازهای ایرلاین امیرکبیر و راهاندازی خط پروازی هواپیمایی مهر که به صورت همزمان در فرودگاه شهدای اراک برگزار شد، افزود: ساختار صنعت حملونقل هوایی کشور همانند ساختار بدن انسان نیازمند شاهرگ و مویرگ است.
وی به تشریح ساختار صنعت حملونقل هوایی و تشبیه آن به بدن انسان اشاره کرده و ادامه داد: پروازهای بلندمدت و بینالمللی نقش شاهرگ را دارند و پروازهای منطقهای و داخلی همانند مویرگ عمل میکنند. اگر این شبکه کامل نباشد، اقتصاد حملونقل هوایی پایدار نخواهد بود.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به ساختار کسبوکارهای صنعت هوایی در کشورهای جهان اشاره کرده و اظهار داشت: در بسیاری از کشورها، بانکها و صندوقهای توسعه با تجمیع سرمایههای خود اقدام به خرید هواپیما و اجاره آن به شرکتهای هوایی میکنند.
پورفرزانه تصریح کرد: اما در کشور ایران مدل کسبوکار در صنعت هوایی متفاوت است و با تشویق سرمایهگذاران خرد، امکان خرید مستقیم هواپیما فراهم شده است. این مدل کسبوکار در حوزه صنعت هوایی تاکنون موفق بوده است و میتواند آینده صنعت هوانوردی کشور را تضمین کند.
وی بیان داشت: سیاست دولت بر این است که در هر استان و شهری که فرودگاه مجهز وجود دارد، سرمایهگذاران جذب شوند و با حمایتهای لازم پروازهای منطقهای برقرار گردد. این اقدام علاوه بر توسعه متوازن حملونقل، موجب رونق اقتصادی و فرهنگی در استانها خواهد شد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرد: در بازه زمانی هفتههای اخیر چندین پروژه هوایی در استانهای مختلف کشور به بهرهبرداری رسیده است. امروز نیز با آغاز پروازهای استان مرکزی در فرودگاه شهدای اراک، گام مهمی در توسعه حملونقل هوایی برداشته شده است.
پورفرزانه ابراز داشت: پیگیریهای مستمر و برنامهریزیهای دقیق در سازمان هواپیمایی موجب شد پروژههای هوایی استان مرکزی قابلیت بهرهبرداری پیدا کنند. مجموعه اقدامات انجام شده در ان حوزه سبب شد شاهد آغاز فعالیت هواپیمایی مهر و پروازهای منظم از مبداء فرودگاه اراک باشیم.
وی با قدردانی از سرمایهگذاران بخش خصوصی که در راهاندازی هواپیمایی مهر در استان مرکزی نقش داشتهاند، اضافه کرد: این افراد با درک صحیح از اقتصاد هوانوردی توانستند حمایتهای فنی و سرمایهای لازم را فراهم کرده و زمینه رونق بیشتر صنعت هوایی را در استان ایجاد کنند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس نیز در این مراسم گفت: آغاز پروازهای ایرلاین امیرکبیر و راهاندازی خط پروازی هواپیمایی مهر در فرودگاه اراک، نقطه عطفی در توسعه حملونقل هوایی استان مرکزی است و میتواند زمینهساز رونق اقتصادی و صادراتی منطقه باشد.
نادرقلی ابراهیمی افزود: سرانه صندلیهای پروازی استان مرکزی در برنامه هفتم توسعه 8 صندلی پیشبینی شده بود، اما امروز به ۱۸ صندلی رسیده است. این رشد ۱۸ درصدی نشاندهنده توجه جدی دولت و سرمایهگذاران به توسعه زیرساختهای هوایی استان است.
وی به سرمایهگذاریهای انجام شده در این بخش اشاره کرده و ادامه داد: حضور سرمایهگذار و خرید هواپیماهای جدید برای استان مرکزی، فرصت ارزشمندی برای صادرات محصولات صنعتی و کشاورزی فراهم کرده و زمینه ایجاد خطوط کارگو و پروازهای بینالمللی را مهیا خواهد کرد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس اظهار داشت: پیگیریهای مستمر استاندار مرکزی و همراهی نمایندگان استان در تهران موجب شد که پس از سالها انتظار، فرودگاه شهدای اراک شاهد آغاز پروازهای منظم باشد و این اقدام رضایتمندی مردم را به همراه داشته است.
ابراهیمی تصریح کرد: با همکاری وزارت راهوشهرسازی و سرمایهگذاران بخش خصوصی، پروازهای داخلی به مشهد مقدس و عسلویه و همچنین پروازهای بینالمللی به مدینه منوره در دستور کار قرار دارد و این امر میتواند جایگاه استان مرکزی را در شبکه حملونقل هوایی کشور ارتقاء دهد.
وی از مدیران استانی و ملی در راستای ایجاد پروازهای ایرلاین امیرکبیر و خط پروازی هواپیمایی مهر قدردانی کرده و بیان داشت: روزهای درخشان استان مرکزی با اجرای این پروژهها آغاز شده و امید است با استمرار این روند، رفاه عمومی و توسعه اقتصادی برای مردم استان بیش از پیش فراهم شود.
راهاندازی خط پروازی زمینهساز توسعه خدمات هوایی در استان مرکزی است
استاندار مرکزی نیز در این مراسم گفت: آغاز پروازهای ایرلاین امیرکبیر و راهاندازی خط پروازی هواپیمایی مهر در فرودگاه اراک، زمینهساز توسعه خدمات هوایی در این استان است و میتواند علاوه بر ارتقاء رفاه عمومی، زمینهساز رونق اقتصادی، گردشگری و فرایندهای صادراتی در منطقه باشد.
مهدی زندیهوکیلی افزود: با تلاش سرمایهگذاران بخش خصوصی و حمایت سازمان هواپیمایی کشوری، ایرلاین امیرکبیر و خط پروازی هواپیمایی مهر به بهرهبرداری رسید. در این راستا امروز نخستین پرواز از مبداء اراک به مقصد مشهد مقدس انجام شد و این اقدام رضایتمندی مردم استان را به همراه داشته است.
وی به رضایتمندیهایی که با ایجاد ایرلاین و خط پروازی در استان ایجاد شده اشاره کرده و ادامه داد: پروازهای منظم هفتگی داخلی به مشهد مقدس و عسلویه با استقبال گسترده مردم مواجه شده و به زودی برقرار خواهد شد. در این راستا برنامهریزی شده است که این پروازها به صورت منظم و پایدار ادامه یابد.
استاندار مرکزی اظهار داشت: در آینده نزدیک برقراری پروازهای بینالمللی به نجف اشرف در دستور کار قرار دارد که میتواند زمینهساز توسعه گردشگری مذهبی و سلامت باشد. این اقدام علاوه بر تسهیل سفرهای زیارتی، امکان بهرهبرداری از ظرفیتهای گردشگری سلامت و حضور بیماران خارجی در استان را فراهم میکند.
زندیهوکیلی تصریح کرد: با توجه به موقعیت استراتژیک استان مرکزی در کریدور شمال - جنوب و شرق - غرب کشور، ایجاد دهکده لجستیک در کنار فرودگاه اراک پیشبینی شده است. این دهکده میتواند به قطب حملونقل بار و صادرات محصولات صنعتی و کشاورزی از جمله گل و گیاه محلات و ماهیان زینتی تبدیل شود.
وی بیان داشت: استان مرکزی رتبه نخست کشور در تولید برخی محصولات کشاورزی از جمله انار و ماهیان زینتی را دارد و همچنین در حوزه صنعت، یکی از استانهای مادر محسوب میشود. به همین دلیل توسعه خدمات هوایی و لجستیکی میتواند مکمل بخشهای تولیدی باشد و صادرات محصولات را تسهیل کند.
استاندار مرکزی به ظرفیتهای استان در حوزههای صنعت و کشاورزی اشاره داشته و تأکید کرد: این استان در حوزه صنعت و کشاورزی از استانهای پیشتاز کشور است. اما در بخش خدمات، به ویژه خدمات هوایی، ضعفهایی وجود داشت که با راهاندازی این ایرلاین بخشی از این کاستیها برطرف میشود.
زندیهوکیلی به اقدامات انجام شده در راستای خرید هواپیماهای کارگو اشاره کرده و در این خصوص ابراز داشت: در کنار این اقدامات، مذاکراتی با سرمایهگذاران بخش خصوصی برای خرید هواپیماهای کارگو انجام شده تا صادرات محصولات صنعتی و کشاورزی استان از طریق فرودگاه اراک انجام شود.
وی اضافه کرد: تحقق اقداماتی از این دست میتواند اقتصاد استان مرکزی را متحول کند و جایگاه این استان را در شبکه حملونقل کشور ارتقاء دهد. این اقدامات نشاندهنده عزم جدی استان برای توسعه همهجانبه و ارتقای رفاه عمومی مردم است. تمامی تلاشها در استان مرکزی با هدف خدمت صادقانه به مردم انجام میشود.
ایرلاین امیرکبیر و خط پروازی هواپیمایی مهر روز سهشنبه 11 آذر ماه با حضور مقامات کشوری و استانی در فرودگاه شهدای اراک آغاز بکار کرد.