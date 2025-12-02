یک مسئول:
لزوم رعایت الگوی کشت برای پایداری تولید در جنوب کرمان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان با تأکید بر نقش حیاتی کشاورزی در معیشت مردم منطقه، رعایت الگوی کشت را از مهمترین الزامات پایداری تولید دانست و خواستار حرکت بهسوی کشاورزی نوین و بهرهبرداری اصولی از منابع آب و خاک شد.
به گزارش ایلنا از کرمان، فرود سالاری در نشست شورای کشاورزی شهرستان جازموریان با اشاره به نقش راهبردی کشاورزی در تأمین امنیت غذایی و معیشت مردم، اظهار داشت: جنوب کرمان، بهویژه شهرستان جازموریان، بر پایه کشاورزی شکل گرفته و توسعه پایدار آن مستلزم برنامهریزی دقیق و حمایت هدفمند است.
وی با بیان اینکه اختلاف ارتفاع ۳۵۰۰ متری و تنوع اقلیمی جنوب کرمان، ظرفیتهای منحصربهفردی برای تولید محصولات متنوع فراهم کرده است، افزود: حرکت بهسوی کشاورزی نوین، توسعه سامانههای آبیاری تحت فشار و بهرهبرداری اصولی از منابع آب و خاک، ضرورتی انکارناپذیر در مسیر پایداری تولید است.
سالاری رعایت الگوی کشت را از مهمترین الزامات مدیریت منابع و جلوگیری از خسارتهای اقتصادی دانست و هشدار داد: افزایش بیرویه سطح زیرکشت محصولاتی مانند پیاز، بدون در نظر گرفتن نیاز بازار، منجر به افت قیمت و زیان جدی برای تولیدکنندگان میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان همچنین با اشاره به مشکلات کشاورزان در حوزههای تأمین سوخت، کود، صدور مجوزها و نبود صنایع تبدیلی، بر لزوم تسهیل فرآیند جذب سرمایهگذار در این بخشها تأکید کرد و گفت: توسعه کشتهای کمآببر و اقتصادی نظیر کنجد و حنا، میتواند راهکاری مؤثر برای مقابله با بحران آب و افزایش بهرهوری در جازموریان باشد.