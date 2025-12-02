سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر خبر داد؛
ورود ستاد امر به معروف به مسائل زیستمحیطی و مشکلات کارگری
سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور از برگزاری دورههای آموزشی مجازی و حضوری، راهاندازی سامانه حمایت از فعالان این حوزه و پیگیری مطالبات مردمی در مسائلی مانند محیط زیست و کارگری خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجتالاسلام محمدحسین طاهری آکردی عصر امروز در نشست خبری با اهالی رسانه استان گفت: دستگاههای متعددی از جمله وزارت کشور، صمت، آموزش و پرورش، وزارت اطلاعات، سپاه، بسیج و حوزههای علمیه با این ستاد همکاری میکنند.
وی اضافه کرد: مأموریت اصلی این نهاد در چهار محور ترویج امر به معروف، نظارت، هدایت آمران و موضوع عفاف و حجاب تعریف شده است که برای تحقق این مأموریتها نیازمند بهکارگیری گروهها و مجموعههای مردمی به ویژه اصحاب رسانه هستیم.
سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر از اجرای دورههای آموزشی عمومی و تخصصی به دو صورت مجازی و حضوری خبر داد و گفت: تاکنون دورههایی مانند «آمران به معروف»، «خانواده متعالی»، «مطالبهگری»، «سبک زندگی»، «دشمنشناسی» و «مهدویت» در سامانه ستاد برگزار شده است.
حجتالاسلام طاهری آکردی همچنین به اقدامات فرهنگی و رسانهای ستاد امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و افزود: برگزاری جشنواره فیلم معروف، تولید پادکست و تشکیل کارگروههای تخصصی در دستگاههای اجرایی از جمله این اقدامات محسوب میشوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به راهاندازی سامانه «ثنا» برای حمایت حقوقی و قضائی از فعالان این عرصه پرداخت و ادامه داد: کمیته ویژهای برای پیگیری وضعیت افرادی که در این مسیر دچار حادثه میشوند و احراز شرایط جانبازی یا شهادت آنان تشکیل شده است.
سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر نقش مردم را محوری خواند و تأکید کرد: این ستاد به عنوان پلی بین مردم و حاکمیت، حتی در زمینه مطالباتی مانند مسائل کارگری، محیط زیست، بهداشت یا مسائل اجتماعی دیگر ورود پیدا میکند.
حجتالاسلام طاهری آکردی در پایان صحبتهای خود با اشاره به مردمی و چابک بودن ساختار این نهاد گفت: صیانت از بیتالمال و ترویج الگوی مصرف صحیح بخشی از مأموریتهای مهم ستاد امر به معروف و نهی از منکر به حساب میآیند.