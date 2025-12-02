خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر خبر داد؛

ورود ستاد امر به معروف به مسائل زیست‌محیطی و مشکلات کارگری

ورود ستاد امر به معروف به مسائل زیست‌محیطی و مشکلات کارگری
کد خبر : 1722042
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور از برگزاری دوره‌های آموزشی مجازی و حضوری، راه‌اندازی سامانه حمایت از فعالان این حوزه و پیگیری مطالبات مردمی در مسائلی مانند محیط زیست و کارگری خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجت‌الاسلام محمدحسین طاهری آکردی عصر امروز در نشست خبری با اهالی رسانه استان گفت: دستگاه‌های متعددی از جمله وزارت کشور، صمت، آموزش و پرورش، وزارت اطلاعات، سپاه، بسیج و حوزه‌های علمیه با این ستاد همکاری می‌کنند.

وی اضافه کرد: مأموریت اصلی این نهاد در چهار محور ترویج امر به معروف، نظارت، هدایت آمران و موضوع عفاف و حجاب تعریف شده است که برای تحقق این مأموریت‌ها نیازمند به‌کارگیری گروه‌ها و مجموعه‌های مردمی به ویژه اصحاب رسانه هستیم.

سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر از اجرای دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی به دو صورت مجازی و حضوری خبر داد و گفت: تاکنون دوره‌هایی مانند «آمران به معروف»، «خانواده متعالی»، «مطالبه‌گری»، «سبک زندگی»، «دشمن‌شناسی» و «مهدویت» در سامانه ستاد برگزار شده است.

حجت‌الاسلام طاهری آکردی همچنین به اقدامات فرهنگی و رسانه‌ای ستاد امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و افزود: برگزاری جشنواره فیلم معروف، تولید پادکست و تشکیل کارگروه‌های تخصصی در دستگاه‌های اجرایی از جمله این اقدامات محسوب می‌شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به راه‌اندازی سامانه «ثنا» برای حمایت حقوقی و قضائی از فعالان این عرصه پرداخت و ادامه داد: کمیته ویژه‌ای برای پیگیری وضعیت افرادی که در این مسیر دچار حادثه می‌شوند و احراز شرایط جانبازی یا شهادت آنان تشکیل شده است.

سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر نقش مردم را محوری خواند و تأکید کرد: این ستاد به عنوان پلی بین مردم و حاکمیت، حتی در زمینه مطالباتی مانند مسائل کارگری، محیط زیست، بهداشت یا مسائل اجتماعی دیگر ورود پیدا می‌کند.

حجت‌الاسلام طاهری آکردی در پایان صحبت‌های خود با اشاره به مردمی و چابک بودن ساختار این نهاد گفت: صیانت از بیت‌المال و ترویج الگوی مصرف صحیح بخشی از مأموریت‌های مهم ستاد امر به معروف و نهی از منکر به حساب می‌آیند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی