به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، ویژه برنامه ادبی «دو پنجره» به همت آفرینش‌های ادبی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین با حضور نویسنده کتاب «دروازه مردگان» برگزار شد.

در این نشست که سیدعلی اکبر موسوی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مربیان ادبی مراکز فرهنگی و هنری کانون استان نیز در کنار اعضا شامل 140 مهمان حضور داشتند، با مجری‌گری بتول پورشیخ کارشناس آفرینش‌های ادبی کانون استان رمان سه جلدی این نویسنده با عنوان« دروازه مردگان »توسط اعضا، نقد و بررسی شد.

حمیدرضا شاه‌آبادی، نویسنده رمان‌های تاریخی و آثار ژانر وحشت در حوزه ادبیات نوجوان، پس از شنیدن نقدهای نوجوانان، به پرسش‌های آن‌ها پاسخ داد.

در ادامه این نشست ادبی، شماری از اعضا آثار خودرا در قالب داستان کوتاه و متن ادبی خواندند و از نظر و پیشنهادهای این نویسنده بهره‌مند شدند.

در بخش دیگر این برنامه که با عنوان کارگاه (ادبیات تاریخی در رمان و ضرورت مراجعه به تاریخ) برگزار شد، نویسنده مهمان کانون قزوین، تاریخ را بهترین امکان برای نویسنده‌ها دانست. وی با اشاره به این که داستان جایی شکل می‌گیرد که تعادل بهم ‌می ریزد، وقایع تاریخی را از بهترین زمینه سازهای نوشتن داستان دانست.

شاه آبادی در ادامه به نوجوانان علاقه‌مند به نویسندگی توصیه کرد که قبل از نویسنده بودن، خودشان باشند و هویت، باور و علاقه‌مندی‌های خودشان را به درستی بشناسند و تلاش کنند از آثار خودشان لذت ببرند و پیگیر تحسین دیگران نباشند.

وی با تاکید بر این که هر انسان حتی برای جلو رفتن نیاز دارد که به پشت سر خود نگاه کند، تاکید کرد نویسنده جهانی را می‌سازد و از دل قوانین آن جهان داستان بیرون می‌آورد ولی نویسنده تاریخی از قبل این جهان را دارد، پس کار او آسان‌تر است، در واقع در داستان تاریخی تحقیق و تکنیک با هم همراه می‌شود.

نویسنده کتاب «دروازه مردگان» به مخاطبان خود گفت: تاریخ نشانه است و نویسنده تاریخی با استفاده از حقایق آن برای خواننده خود تصویر ذهنی ایجاد می‌کند.

در پایان این برنامه، شاه آبادی کتاب خود را برای اعضای کانون امضا و به آنها تقدیم کرد. گفتنی‌ست این برنامه با هدف ایجاد فرصت دیدارو آشنایی حضوری اعضا با شاعران و نویسندگان و افزایش مهارت نقد کتاب در آنها برگزار می‌شود.

انتهای پیام/