تعطیلی ادارات هرمزگان در روز چهارشنبه به دلیل شیوع آنفلوآنزا

به گزارش ایلنا از بندرعباس، مهرداد حسن‌زاده با اعلام این تصمیم و موافقت استاندار هرمزگان گفت: به‌منظور صیانت از سلامت کارمندان و جلوگیری از گسترش ابتلا، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، شهرداری‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها (به جز شعب کشیک) و بخش‌های اداری بیمارستان‌ها (به‌استثنای شیفت کاری) در سراسر استان چهارشنبه تعطیل خواهند بود.

وی توضیح داد که واحدهای خدمات‌رسان طبق روال معمول به فعالیت خود ادامه می‌دهند و بانک‌ها نیز باید شعب کشیک را تعیین و از طریق شورای هماهنگی بانک‌های استان اطلاع‌رسانی کنند.

مدیرکل مدیریت بحران همچنین درباره وضعیت دانشگاه‌ها گفت: تعطیلی و آموزش غیرحضوری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تا روز جمعه تمدید شده است؛ البته برگزاری حضوری کلاس‌های دوره تحصیلات تکمیلی به صلاحدید دانشگاه‌ها خواهد بود.

انتهای پیام/