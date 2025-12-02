تعطیلی ادارات هرمزگان در روز چهارشنبه به دلیل شیوع آنفلوآنزا
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از تعطیلی ادارات استان در روز چهارشنبه ۱۲ آذر بهمنظور کاهش شیوع بیماری آنفلوآنزا خبر داد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، مهرداد حسنزاده با اعلام این تصمیم و موافقت استاندار هرمزگان گفت: بهمنظور صیانت از سلامت کارمندان و جلوگیری از گسترش ابتلا، تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، شهرداریها، نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و بیمهها (به جز شعب کشیک) و بخشهای اداری بیمارستانها (بهاستثنای شیفت کاری) در سراسر استان چهارشنبه تعطیل خواهند بود.
وی توضیح داد که واحدهای خدماترسان طبق روال معمول به فعالیت خود ادامه میدهند و بانکها نیز باید شعب کشیک را تعیین و از طریق شورای هماهنگی بانکهای استان اطلاعرسانی کنند.
مدیرکل مدیریت بحران همچنین درباره وضعیت دانشگاهها گفت: تعطیلی و آموزش غیرحضوری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تا روز جمعه تمدید شده است؛ البته برگزاری حضوری کلاسهای دوره تحصیلات تکمیلی به صلاحدید دانشگاهها خواهد بود.