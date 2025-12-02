افزایش ابتلا به آنفلوآنزا در خوزستان؛ مثبت بودن ۳۵/۷ درصد آزمایشهای PCR
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز از رشد موارد ابتلا به آنفلوآنزا در خوزستان خبر داد و اعلام کرد که در هفته نخست آذر ۱۴۰۴، مثبت بودن آزمایش PCR این بیماری به ۳۵/۷ درصد رسیده است.
به گزارش ایلنا از خوزستان، مهرداد شریفی، امروز سهشنبه اظهار کرد: «در کشور و به تبع آن در خوزستان، نسبت موارد دارای علائم عفونتهای تنفسی همچنان در میان مراجعان بستری رو به افزایش است؛ به گونهای که ۱۶/۶ درصد از این بیماران دارای علائم تنفسی شدید بودهاند.»
وی با تأکید بر اینکه تمام گروههای سنی در معرض ابتلا به آنفلوآنزا قرار دارند، برخی گروهها را پرخطر دانست و افزود: «سالمندان بالای ۶۵ سال، ساکنان و کارکنان آسایشگاهها، بیماران دارای بیماریهای زمینهای نظیر مشکلات ریوی، قلبی، کلیوی، کبدی، متابولیک و اختلالات عصبی-عضلانی، از جمله گروههای در معرض خطر هستند.»
معاون بهداشتی دانشگاه، زنان باردار تا دو هفته پس از زایمان، افراد دارای نقص سیستم ایمنی، کودکان زیر پنج سال بهویژه کمتر از دو سال، افراد چاق با BMI بالای ۴۰ و افراد زیر ۱۸ سال تحت درمان با آسپرین را نیز از دیگر گروههای پرخطر عنوان کرد و افزود: «بیشترین میزان بستری و مرگومیر مربوط به شیرخواران کمتر از شش ماه است.»
در پاسخ به پرسشی درباره گردش گونه جدید آنفلوآنزا، شریفی اعلام کرد: «سویه در گردش، آنفلوآنزای نوع A و زیرگونه H3N2 است که هر سال دچار تغییراتی میشود و امسال نیز با تغییراتی مشاهده شده است.»
وی درباره علائم موج جدید این بیماری گفت: «آنفلوآنزای فصلی با شروع ناگهانی تب یا احساس تب و لرز، سرفه خشک، سردرد، درد عضلانی، خستگی و گاهی گلودرد و آبریزش بینی بروز میکند. در برخی موارد اسهال و استفراغ نیز بهویژه در کودکان مشاهده میشود.»
وی تفاوت علائم آنفلوآنزا و سرماخوردگی را در «شروع ناگهانی و شدت بیشتر دردها در آنفلوآنزا» دانست.
شریفی با بیان اینکه داروهای ضدویروسی برای بیماران پرخطر در مراکز منتخب توزیع شده است، توصیه کرد: «واکسن آنفلوآنزا، رعایت بهداشت فردی، پرهیز از روبوسی و دست دادن، شستوشوی مرتب دستها و رعایت آداب سرفه از مهمترین راهکارهای پیشگیری است.»
وی افزود: «استفاده از ماسک در حضور فرد مبتلا، اقامت در منزل هنگام بیماری تا رفع علائم حاد و پرهیز از حضور در تجمعات با تهویه نامناسب، از دیگر اقدامات ضروری برای کاهش انتقال بیماری است.»
رئیس مرکز بهداشت خوزستان همچنین از توزیع حدود ۵۰ هزار دوز واکسن آنفلوآنزا در استان برای گروههای هدف خبر داد و گفت: «واکسن مورد نیاز گروههای پرخطر در داروخانهها نیز از سوی سازمان غذا و دارو تأمین شده و این افراد میتوانند با مراجعه به داروخانه نسبت به دریافت آن اقدام کنند.»