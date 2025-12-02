آتش در منطقه جنگلی کلاله خاموش شد

به گزارش ایلنای گلستان؛ علی اصغر نیکویی گفت: صبح امروز آتش‌سوزی در منطقه جنگلی گونیلی در شهرستان کلاله گزارش شد و نیروهای یگان حفاظت و تیم‌های اطفای حریق اداره منابع طبیعی کلاله به محل حادثه اعزام شدند. با حضور نیروهای یگان حفاظت آتش در این منطقه اطفا شد.

نیکویی با اشاره به آتش سوزی در منطقه باغ شاه توسکستان گفت: آتش در این منطقه مهار شده است و عملیات اطفا با کمک بالگرد ادامه دارد. نیروهای یگان ویژه برای پایش در منطقه حضور دارند و به دلیل صعب العبور بودن عملیات اطفا زمان بر خواهد بود.

