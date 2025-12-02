فرمانده یگان حفاظنت محیط زیست؛
فرمانده یگان حفاظنت محیط زیست کشور گفت: ۴ هزار نفر نیروی فعال برای حفاظت از بیش از ۳۰ میلیون هکتار از مناطق تحت پوشش کشور داریم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار رضا رستگار امروز سهشنبه در نشست هم اندیشی مدیریت اطفای حریق جنگلهای زاگرس، به کمبود نیرو و تجهیزات در یگان حفاظت محیطزیست اشاره کرد و اظهار داشت: با وجود ۷۰۰۰ کارت سازمانی، امروز تنها ۴ هزار نفر نیروی فعال برای حفاظت از بیش از ۳۰ میلیون هکتار از مناطق تحت پوشش کشور داریم. این نیروها در ۳۱ استان و ۶۵۰ پاسگاه، باوجود همه محدودیتها، با جانفشانی در خط مقدم حفاظت از طبیعت ایستادهاند و من به همه همکارانم افتخار میکنم.
وی مدیریت حریق در زاگرس را یک موضوع کاملاً فرابخشی دانست و تأکید کرد: بدون همکاری مؤثر میان سازمان محیطزیست، یگان حفاظت، دستگاههای امدادی، نیروهای عملیاتی، سپاه، نیروی انتظامی و دیگر نهادهای مرتبط، امکان مقابله مؤثر با حریقهای گسترده وجود ندارد.
فرمانده یگان حفاظنت محیط زیست کشور با بیان اینکه زاگرس به دلیل پوشش گیاهی انبوه، شیبهای زیاد، خشکسالیهای پیاپی، تغییرات اقلیمی و حضور گسترده جوامع محلی از مناطق حساس کشور در بروز و گسترش آتشسوزی به شمار میرود، افزود: اجرای هماهنگ عملیات پیش از حریق و پس از آن، نقش مهمی در افزایش تابآوری زیستبوم زاگرس دارد.
سردار رستگار با تأکید بر ضرورت پیشگیری بهجای واکنش در لحظه بحران، بیان کرد: نباید در زمان وقوع حریق دچار سردرگمی شویم. لازم است مجموعهای از اقدامات پیشدستانه از جمله اجرای رزمایشهای مشترک، تدوین سناریوهای عملیاتی و مشخص کردن نقش و وظایف یگانهای امدادی تعریف شود.
وی استفاده هدفمند از ظرفیت جوامع محلی را ضروری دانست و بر جانمایی و احداث پدهای بالگرد در مناطق صعبالعبور زاگرس تأکید کرد و افزود: با توجه به اینکه برخی دستگاهها از جمله سپاه و نیروی انتظامی بالگرد در اختیار دارند، تعامل و هماهنگی نزدیک میتواند زمان واکنش را کاهش دهد و جانشین مناسبی برای مسیرهای دشوار زمینی باشد.
فرمانده یگان حفاظنت محیط زیست کشور با اشاره به تجربه تلخ از دست رفتن سه نفر از همیاران محیطزیست در کردستان، بر شناسنامهدار کردن و بیمهکردن همیاران تأکید کرد و ادامه داد: اگر این افراد ساماندهی و تحت پوشش قانونی باشند، هم در عملیاتها کمک مؤثری خواهند بود و هم در صورت بروز حادثه، امکان جبران وجود دارد.
سردار رستگار با اشاره به عوامل انسانی حریق اختصاص، اظهار کرد: شناسایی، احضار و کنترل افراد سابقهدار حریق، خصوصاً در دورههایی شد که پیشبینی احتمال وقوع آتشسوزی بالا است، انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: اطلاعرسانی دقیق و ارائه هشدارهای لازم میتواند نقش مهمی در کاهش خسارتها داشته باشد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور بر آمادگی جسمانی و آموزشهای تخصصی نیروهای محیطزیست تأکید کرد و گفت: در چند سال اخیر بهویژه در جنگلهای هیرکانی شاهد بودیم که آموزش و آمادگی مناسب چه اندازه در موفقیت عملیات مؤثر است. امیدواریم با تقویت دورههای آموزشی، گامهای مؤثرتری برداشته شود.