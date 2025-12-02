خبرگزاری کار ایران
بدلیل قطع زنجیره بیماری آنفلوآنزا و تداوم آلودگی هوا؛

مراکز اداری و آموزشی اصفهان چهارشنبه ۱۲ آذر، غیرحضوری شد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از غیرحضوری شدن تمامی مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش، مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها و نیز دورکاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی تمام شهرستان‌های استان به منظور قطع زنجیره بیماری آنفلوآنزا و شرایط آلودگی هوا برای فردا چهارشنبه ۱۲ آذر خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشه فروش روز سه شنبه طی اطلاعیه ای اعلام کرد: بر اساس گزارش مرکز بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان و کاشان، به منظور قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوآنزا و تداوم شرایط سکون و پایداری جو و آلودگی هوا، روز چهار شنبه ۱۲ آذرماه تمامی ادارات دولتی، موسسات عمومی، بانک‌ها و بیمه ها به جز مراکز امدادی، درمانی و خدمات رسان و شعب بانک‌های کشیک به صورت دورکاری فعالیت کنند.

وی همچنین گفت: تمامی مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، آموزشی و فرهنگی در سطح استان نیز تا پایان هفته به صورت غیرحضوری فعال هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: مهدهای کودک و پیش دبستانی ها و مراکز آموزش استثنایی نیز تا پایان هفته در سطح استان تعطیل خواهند بود.

شیشه فروش از عموم جامعه خواست تا با رعایت اصول ایمنی و بهداشت فردی، کاهش حضور در مراکز تجمع و حلقه های ترافیکی، شست و شوی دست‌ها، استفاده از ماسک توسط بیماران و رعایت اصول خود حفاظتی بر اساس شیوه نامه های بهداشت فردی اعلام شده توسط مرکز بهداشت در شرایط آلودگی هوا و پیشگیری از بیماری آنفلوآنزا همکاری کنند.

شاخص لحظه‌ای کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ساعت هشت صبح روز سه‌شنبه ۱۱ آذر، با قرارگیری روی عدد ۲۳۱ در شرایط بسیار ناسالم قرار گرفت.

اصفهان یکی از آلوده‌ترین کلانشهرهای ایران است و شرایط جغرافیایی و اقلیمی آن باعث می‌شود که آلودگی هوا در این شهر در مقایسه با سایر کلانشهرها شدت بیشتری پیدا کند.

