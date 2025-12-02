هوای اصفهان در وضعیت خطرناک قرار گرفت
شاخص لحظهای کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ساعت هشت صبح روز سهشنبه ۱۱ آذر، با قرارگیری روی عدد ۲۳۱ در شرایط بسیار ناسالم قرار گرفت.
به گزارش ایلنا از اصفهان، مطابق اطلاعات سامانه پایش هوای کشور، ایستگاههای احمدآباد و پروین با شاخص بالای ۳۰۰ در وضعیت خاکستری و خطرناک و ایستگاههای ۲۵ آبان، پروین، کاوه و کردآباد با شاخص بالای ۲۰۰ در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم قرار دارند.
همچنین ایستگاههای دانشگاه صنعتی، رهنان، زینبیه، سپاهانشهر، فیض و ولدان در شرایط قرمز و ناسالم برای عموم قرار دارند و ایستگاههای پارک زمزم و میرزا طاهر و هزار جریب در شرایط ناسالم برای گروههای حساس گزارش شده است.
مدارس اصفهان امروز حضوری است و روز گذشته نیز با شرایط مشابه حضوری بود.
وضعیت کیفیت هوا در قهجاورستان در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم قرار دارد و کاشان نیز در وضعیت ناسالم برای عموم است.
ایستگاههای پایش کیفیت هوا در نجفآباد، مبارکه و شهرضا شرایط قابل قبول در و زرینشهر شرایط پاک را نشان میدهند.
در شرایط آلودگی هوا، توصیه میشود که شهروندان به ویژه افراد حساس از قرارگیری در فضاهای باز خودداری کرده و برای پیشگیری از اثرات منفی آلودگی هوا، مصرف مایعات، میوهها و سبزیهای تازه را در دستور کار خود قرار دهند.