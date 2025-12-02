هوای اصفهان در وضعیت خطرناک قرار گرفت

به گزارش ایلنا از اصفهان، مطابق اطلاعات سامانه پایش هوای کشور، ایستگاه‌های احمدآباد و پروین با شاخص بالای ۳۰۰ در وضعیت خاکستری و خطرناک و ایستگاه‌های ۲۵ آبان، پروین، کاوه و کردآباد با شاخص بالای ۲۰۰ در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم قرار دارند.

همچنین ایستگاه‌های دانشگاه صنعتی، رهنان، زینبیه، سپاهان‌شهر، فیض و ولدان در شرایط قرمز و ناسالم برای عموم قرار دارند و ایستگاه‌های پارک زمزم و میرزا طاهر و هزار جریب در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شده است.

مدارس اصفهان امروز حضوری است و روز گذشته نیز با شرایط مشابه حضوری بود.

وضعیت کیفیت هوا در قهجاورستان در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم قرار دارد و کاشان نیز در وضعیت ناسالم برای عموم است.

ایستگاه‌های پایش کیفیت هوا در نجف‌آباد، مبارکه و شهرضا شرایط قابل قبول در و زرین‌شهر شرایط پاک را نشان می‌دهند.

در شرایط آلودگی هوا، توصیه می‌شود که شهروندان به ویژه افراد حساس از قرارگیری در فضاهای باز خودداری کرده و برای پیشگیری از اثرات منفی آلودگی هوا، مصرف مایعات، میوه‌ها و سبزی‌های تازه را در دستور کار خود قرار دهند.

