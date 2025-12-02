معاون استاندار لرستان؛
توسعه استان باید در کنار حفظ محیط زیست پیش برود
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان گفت: توسعه استان باید در کنار حفظ محیط زیست پیش برود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی مجیدی روز سهشنبه یازدهم آذر ماه در نشست هم اندیشی مدیریت اطفا حریق جنگلهای زاگرس، با اشاره به اهمیت بیبدیل این اکوسیستم، اظهار کرد: زاگرس یک نعمت ارزشمند الهی است و وظیفه ما است که تا حد توان پاسدار آن باشیم و این امانت را بدون کموکاست به نسلهای آینده منتقل کنیم.
وی افزود: همانگونه که در تصاویر و گزارشها مشاهده میکنیم، این مجموعه ارزشمند هم به دلیل تغییرات اقلیمی، گرمایش و کاهش بارشها با آسیب طبیعی مواجه شده و هم بهواسطه فعالیتهای انسانی تحت فشار قرار دارد. از آتشسوزیها گرفته تا شیوع آفت در درختان بلوط که در این منطقه بسیار مشهود است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان نقش آموزش و مشارکت عمومی را در حفاظت از زاگرس تعیینکننده دانست و اضافه کرد: نقش مردم در حفظ منابع طبیعی بسیار برجسته بوده و تلاشهایی که امروز در جریان است قطعاً در آینده نتایج ارزشمندی خواهد داشت. اگر مشارکت مردمی تقویت شود، میتوانیم با پشتوانه اجتماعی محکمتری در مسیر حفاظت حرکت کنیم.
مجیدی با اشاره به سفر قریبالوقوع رئیسجمهور به استان، بر ضرورت توجه به اعتبارات پایدار در حوزه محیط زیست تأکید کرد و افزود: امیدواریم با پیشبینی اعتبارات لازم، بتوانیم در حوزه حفاظت و احیای زاگرس گامهای مؤثری برداریم.
وی همچنین به سیاست جدید استان در تعریف پروژههای عمرانی اشاره کرد و تصریح کرد: با تدبیر استاندار، کلیه پروژههای عمرانی لرستان در دو قالب «پروژههای پیشران» و «پروژههای اولویتدار» تعریف شدهاند. این دو واژه اهمیت ویژهای دارند؛ چرا که تمام اعتبارات دولت و سازمان برنامهوبودجه صرفاً در چارچوب همین پروژهها تخصیص مییابد.
مجیدی ادامه داد: در لرستان ۵۳ پروژه بهعنوان پروژه پیشران و ۲۲۲ پروژه بهعنوان پروژه اولویتدار مصوب شدهاند که سازمان حفاظت محیط زیست نیز سهم قابلتوجهی در آنها دارد. این پروژهها در یک کتابچه جامع تدوین شده، بهصورت برش استانی و شهرستانی در اختیار دستگاهها و فرمانداریها قرار گرفته و نسخهای از آن نیز برای نهاد ریاستجمهوری ارسال شده است تا هماهنگی کامل بین استان، شهرستانها و دولت مرکزی برقرار باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با تأکید بر اینکه توسعه استان باید در کنار حفظ محیط زیست پیش برود، گفت: زاگرس شاهرگ حیات این منطقه است و هرگونه بیتوجهی به آن، آسیبها و خسارتهای جبرانناپذیری در پی خواهد داشت.