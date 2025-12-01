خبرگزاری کار ایران
تمام مقاطع تحصیلی کاشان سه شنبه و چهارشنبه غیرحضوری شد

مدیرکل بحران استانداری اصفهان گفت: تمام مقاطع تحصیلی مدارس کاشان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری غیرحضوری شد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشه فروش مدیرکل بحران استانداری اصفهان پیرامون غیرحضوری کردن مدارس کاشان علیرغم اطلاع رسانی قبلی مبنی بر حضوری بودن مدارس اظهار کرد: طبق اطلاعیه قبلی تصمیم ستاد بحران استانداری و کمیته اضطرار آلودگی هوا حضوری بودن مدارس در تمام استان اصفهان تا پایان هفته جاری بود ولی با این وجود همانطور که در اطلاعیه قبلی اعلام کرده بودیم این اختیار را به شهرستان‌ها هم داده بودیم که با بررسی شرایط تصمیمات لازم را بگیرند.

وی با بیان اینکه کمیته سلامت آموزش پرورش کاشان پس از تشکیل تصمیم بر غیرحضوری بودن مدارس کاشان تا پایان هفته گرفته شد، ابراز کرد: این تصمیم به استانداری اصفهان اعلام و با توجه به تصمیم این کمیته ما هم موافقت کردیم که مدارس کاشان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه به صورت غیر حضوری باشد.

مدیر کل بحران استانداری اصفهان با اشاره به اینکه آموزش مدارس تعطیل نیست بلکه به صورت مجازی است، خاطرنشان کرد: تمامی مهدهای کودک و مراکز آموزشی استثنایی تعطیل هستند.

