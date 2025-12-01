خبرگزاری کار ایران
آتش‌سوزی جنگل‌های ساری و نکا مهار شد

آتش‌سوزی جنگل‌های ساری و نکا مهار شد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: آتش‌سوزی‌های جنگل‌های ساری و نکا که در مساحتی حدود پنج هکتار رخ داده بود، به طور کامل مهار شد.

به گزارش ایلنا، حسینعلی محمدی افزود: این آتش‌سوزی‌ها که از ساعت ۸ صبح امروز به دلیل انباشت لاش‌برگ‌ها و سرشاخه‌های خشک آغاز شده بود، با تلاش بی‌وقفه نیروهای امدادی و همکاری مردم، حوالی ساعت ۱۸ به طور کامل خاموش شد.

وی ادامه داد: آتش‌سوزی‌ها سطحی بودند و خسارت زیادی به درختان هیرکانی وارد نکردند. نیروهای امدادی و مردم با هماهنگی و سرعت عمل بالا موفق شدند این دو فقره آتش‌سوزی را به سرعت مهار کنند.

محمدی تاکید کرد: با وجود خشکی پوشش گیاهی، حضور به‌موقع نیروها و هماهنگی عملیات، موجب شد تا حریق به طور کامل مهار شود و از سرایت آن به مناطق مجاور جلوگیری گردد.

استان مازندران با مساحتی حدود ۲ میلیون و چهار هزار هکتار، یکی از استان‌های غنی کشور در زمینه منابع طبیعی است. از این مقدار، حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار آن شامل جنگل‌ها و مراتع می‌باشد که بخش عمده‌ای از منابع طبیعی و اکوسیستم‌های حیاتی کشور را در خود جای داده است. به همین دلیل، اقدامات پیشگیرانه و نظارت مستمر بر این عرصه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران در پایان خاطرنشان کرد:  اقدامات پیشگیرانه و نظارت مستمر بر عرصه‌های جنگلی ادامه خواهد داشت تا از وقوع حریق‌های مشابه در آینده جلوگیری شود.

