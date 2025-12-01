مدارس شهرستانهای بناب، آذرشهر، عجبشیر و اسکو تعطیل شد
معاون هماهنگی اموز عمرانی استاندار آذربایجان شرقی اعلام کرد: بر اساس تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان روز سه شنبه مدارس شهرستانهای بناب، آذرشهر، عجبشیر و اسکو تعطیل اما در تبریز دایر است.
به گزارش ایلنا به نقل از ادارهکل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، ظفر محمدی افزود: در روز سه شنبه، در شهرستانهای بناب، آذرشهر، عجبشیر و اسکو مراکز پیش دبستانی تعطیل و مدارس در تمامی مقاطع به صورت غیرحضوری از طریق سامانه شاد آموزش و پرورش برگزار میشوند.
بر اساس کارگروه اضطرار؛ مدارس در بقیه شهرستان ها از جمله تبریز دایر خواهد بود.
فعالیت دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و تمامی ادارات استان به رویه عادی دایر خواهد بود.
ادارات مکلف هستند با درخواست مرخصی استحقاقی مادران دارای فرزند محصل موافقت کنند.
بر اساس مصوبات کارگروه اضطرار مقرر شد گشت و کنترل برای تداوم تعطیلی موقت کارخانههای آلاینده حاشیه شهرهای آلوده تداوم داشته باشد
همچنین در روز سه شنبه حمل و نقل عمومی شامل اتوبوسرانی و مترو رایگان خواهد بود و توصیه میشود شهروندان تا حد امکان از خودروهای تکسرنشین استفاده نکنند.