مدارس شهرستان‌های بناب، آذرشهر، عجبشیر و اسکو تعطیل شد

معاون هماهنگی اموز عمرانی استاندار آذربایجان شرقی اعلام کرد: بر اساس تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان روز سه شنبه مدارس شهرستان‌های بناب، آذرشهر، عجبشیر و اسکو تعطیل اما در تبریز دایر است.

به گزارش ایلنا به نقل  از اداره‌کل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، ظفر محمدی افزود: در روز سه شنبه، در شهرستان‌های بناب، آذرشهر، عجبشیر و اسکو مراکز پیش‌ دبستانی تعطیل و مدارس در تمامی مقاطع به صورت غیرحضوری از طریق سامانه شاد آموزش و پرورش برگزار می‌شوند.

بر اساس کارگروه اضطرار؛ مدارس در بقیه شهرستان ها از جمله تبریز دایر خواهد بود.

فعالیت دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و تمامی ادارات استان به رویه عادی دایر خواهد بود.

ادارات مکلف هستند با درخواست مرخصی استحقاقی مادران دارای فرزند محصل موافقت کنند.

بر اساس مصوبات کارگروه اضطرار مقرر شد گشت و کنترل برای تداوم تعطیلی موقت کارخانه‌های آلاینده حاشیه شهرهای آلوده تداوم داشته باشد

همچنین در روز سه شنبه حمل و نقل عمومی شامل اتوبوسرانی و مترو رایگان خواهد بود و توصیه می‌شود شهروندان تا حد امکان از خودروهای تک‌سرنشین استفاده نکنند.

