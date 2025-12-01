مدیرکل مدیریت بحران استانداری خبر داد:
مدارس و دانشگاههای استان زنجان ۱۱ و ۱۲ آذر ماه غیرحضوری شد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری زنجان گفت: با توجه به مشاهده بیماری آنفلوانزا آموزش مدارس و دانشگاههای این استان روزهای ۱۱ و ۱۲ آذر ماه غیرحضوری شد. فرایند آموزشهای مدارس به صورت مجازی و در بستر سامانه شاد انجام خواهد شد.
به گزارش ایلنا، کاوه حقیقی افزود: با توجه به مشاهده بیماری آنفلوانزا در بین برخی افراد و احتمال افزایش شدت بیماری، به منظور پیشگیری از گسترش احتمالی و قطع موقت زنجیره انتقال و کنترل شیوع بیماری تدابیر لازم اتخاذ شده است.
وی ادامه داد: فعالیت حضوری مدارس استان در تمام مقاطع تحصیلی هر ۲ شیفت صبح و عصر و در تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، روزهای سهشنبه و چهارشنبه ۱۱ و ۱۲ آذر ماه لغو شد. مهدهای کودک و پیش دبستانیها نیز در روزهای فوق تعطیل هستند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری زنجان اظهار داشت: این تصمیات به پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی و تصمیم ستاد مدیریت بحران و موافقت استاندار، در راستای پیشگیری از شیوع ویروس آنفلوانزا و به جهت حفظ سلامت جامعه اتخاذ شده است.