به گزارش ایلنا، کاوه حقیقی افزود: با توجه به مشاهده بیماری آنفلوانزا در بین برخی افراد ‌و احتمال افزایش شدت بیماری، به منظور پیشگیری از گسترش احتمالی و قطع موقت زنجیره انتقال و کنترل شیوع بیماری تدابیر لازم اتخاذ شده است.

وی ادامه داد: فعالیت حضوری مدارس استان در تمام مقاطع تحصیلی هر ۲ شیفت صبح و عصر و در تمامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۱ و ۱۲ آذر ماه لغو شد. مهدهای کودک و پیش دبستانی‌ها نیز در روزهای فوق تعطیل هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری زنجان اظهار داشت: این تصمیات به پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی و تصمیم ستاد مدیریت بحران و موافقت استاندار، در راستای پیشگیری از شیوع ویروس آنفلوانزا و به جهت حفظ سلامت جامعه اتخاذ شده است.

