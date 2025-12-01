خبرگزاری کار ایران
استانداری قم اعلام کرد:

فعالیت غیرحضوری مدارس‌ و دانشگاه‌های استان قم روز سه‌شنبه ۱۱ آذر ماه

استانداری قم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اساس گزارش اداره‌کل هواشناسی مبنی بر پایدار هوای این استان در روز سه‌شنبه ۱۱ آذر ماه و بنابر تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان، مدارس و دانشگاه‌های قم فردا سه‌شنبه ۱۲ آذر ماه غیرحضوری شد.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده ست: در جریان تشکیل فوری کارگروه اضطرار آلودگی هوا در اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست و پیش‌بینی هواشناسی استان مبنی پایداری هوا، مدارس و دانشگاه‌های قم روز سه‌شنبه ۱۱ آذر ماه غیرحضوری خواهد بود.

بر اساس این اطلاعیه کلیه مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی آموزشی در ۲ نوبت صبح و عصر و کلیه دانشگاه‌های استان قم در سراسر این استان غیرحضوری است. همچنین تمامی مهدهای کودک، پیش‌دبستانی‌ها نیز تعطیل هستند.

بر اساس این اطلاعیه، دستگاه‌های اجرایی، ادارات دولتی و بانک‌ها باز بوده و شامل این تعطیلی نمی‌شوند. زنان باردار و کارکنان دارای بیماری های زمینه‌ای می‌توانند با نظر مدیران دستگاه از دورکاری استفاده کنند.

هم‌استانی‌های محترم به ویژه گروه‌های حساس شامل کودکان و سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار باید در روز سه‌شنبه ۱۱ آذر ماه، توصیه‌های بهداشتی از جمله کاهش حضور و فعالیت در فضای باز و استفاده از ماسک را به صورت جدی رعایت کنند. 

