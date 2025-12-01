خبرگزاری کار ایران
ستاد مدیریت بحران استان کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد:

فعالیت غیرحضوری مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد فردا 11 آذر ماه

فعالیت غیرحضوری مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد فردا 11 آذر ماه
ستاد مدیریت بحران استان کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد: به دلیل ادامه آلودگی هوا و شدت غلظت آلایندگی‌ها و جلوگیری از گسترش بیماری آنفلوآنزا در بین دانش‌آموزان، فعالیت مدارس در برخی مناطق روز سه شنبه هفته جاری غیر حضوری خواهد بود.

به گزارش ایلنا، با مصوبه ستاد مدیریت بحران استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل تشدید آلودگی هوا، تمامی مدارس پیش‌دبستانی، ابتدایی و متوسطه اول «راهنمایی» در شهرستان‌های باشت، گچساران و بهمئی فردا سه‌شنبه 11 آذر ماه تعطیل است.

همچنین در شهرستان‌های کهگیلویه، لنده و چرام نیز تنها مدارس پیش‌دبستانی و ابتدایی در روز سه‌شنبه 11 آذر ماه تعطیل هستند. بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی و با توجه احتمال بارندگی‌ها، انتظار می‌رود شاخص آلودگی هوا در سطح شهرستان‌های استان کاهش یابد و شرایط به حالت عادی بازگردد.

همچنین بر اساس اعلام ستاد مدیدیت استان کهگیلویه و بویراحمد بحران مقرر شد رئیس دانشگاه علوم پزشکی به صورت شفاف و گسترده در خصوص وضعیت بیماری‌های آنفلوآنزای ضرورت رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط مردم، اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهد.

