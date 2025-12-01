فعالیت غیرحضوری مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد فردا 11 آذر ماه

به گزارش ایلنا، با مصوبه ستاد مدیریت بحران استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل تشدید آلودگی هوا، تمامی مدارس پیش‌دبستانی، ابتدایی و متوسطه اول «راهنمایی» در شهرستان‌های باشت، گچساران و بهمئی فردا سه‌شنبه 11 آذر ماه تعطیل است.

همچنین در شهرستان‌های کهگیلویه، لنده و چرام نیز تنها مدارس پیش‌دبستانی و ابتدایی در روز سه‌شنبه 11 آذر ماه تعطیل هستند. بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی و با توجه احتمال بارندگی‌ها، انتظار می‌رود شاخص آلودگی هوا در سطح شهرستان‌های استان کاهش یابد و شرایط به حالت عادی بازگردد.

همچنین بر اساس اعلام ستاد مدیدیت استان کهگیلویه و بویراحمد بحران مقرر شد رئیس دانشگاه علوم پزشکی به صورت شفاف و گسترده در خصوص وضعیت بیماری‌های آنفلوآنزای ضرورت رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط مردم، اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهد.

انتهای پیام/