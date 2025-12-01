خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تعطیلی مدارس، مهدهای کودک و دانشگاه‌های قزوین تا پایان هفته

تعطیلی مدارس، مهدهای کودک و دانشگاه‌های قزوین تا پایان هفته
کد خبر : 1721643
لینک کوتاه کپی شد.

معاون استاندار و جانشین رئیس کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان قزوین از تعطیلی مدارس، مهدهای کودک و دانشگاه‌های قزوین تا پایان هفته جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، در پی تداوم پایداری جوی و افزایش غلظت آلاینده‌ها جلسه فوق‌العاده کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان قزوین برگزار شد.

جواد حق‌لطفی، معاون استاندار و جانشین رئیس کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان، در تشریح مصوبات این نشست اظهار کرد: با توجه به گزارش‌های ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا مبنی بر افزایش آلودگی در سطح استان و همچنین گزارش دانشگاه علوم پزشکی قزوین درباره افزایش موارد ابتلاء به آنفلوانزا و ضرورت قطع زنجیره انتقال بیماری کارگروه تصمیمات محدودکننده‌ای برای سراسر استان اتخاذ کرد.

وی افزود: بر اساس مصوبه کارگروه، تمامی مدارس در همه مقاطع تحصیلی، مهدهای کودک و دانشگاه‌ها در سطح استان از فردا تا پایان هفته به صورت غیرحضوری فعالیت می‌کنند.

معاون عمرانی استاندار قزوین همچنین اعلام کرد: کارمندان زن شاغل در دستگاه‌های اجرایی که فرزند زیر شش سال دارند، به دلیل تعطیلی مهدهای کودک، تا پایان هفته دورکار خواهند بود.

حق‌لطفی با هشدار به گروه‌های حساس، تصریح کرد: کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی باید در شرایط کنونی به‌طور جدی از حضور در فضاهای باز خودداری کرده و مراقبت‌های بهداشتی را با دقت بیشتری رعایت کنند.

وی با بیان اینکه صیانت از سلامت عمومی در صدر اولویت‌های مدیریت استان قرار دارد، از شهروندان درخواست کرد با پرهیز از ترددهای غیرضروری و توجه جدی به توصیه‌های بهداشتی، در کاهش پیامدهای آلودگی هوا و بیماری‌های فصلی همراهی کنند.

به گزارش ایمنا، این مصوبات از صبح فردا در تمام شهرستان‌های استان قزوین اجرایی می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی