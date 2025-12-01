مدارس استان خراسان جنوبی تا پایان هفته غیرحضوری شد

به گزارش ایلنا، مهدی مرتضوی افزود: با توجه به تصمیم مدیریت ارشد استان و در راستای پیشگیری از بیماری آنفلوانزا ، آموزش حضوری در هیچ یک از مدارس و هیچ یک مقاطع تحصیلی اجرا نمی‌شود و کلاس‌ها از طریق بسترهای آموزشی غیرحضوری و شبکه شاد پیگیری خواهد شد.

وی به تعطیلی مهدهای کودک و پیش‌دبستانی‌ها اشاره کرده و ادامه داد: تعطیلی مهدهای کودک و مراکز پیش‌دبستانی نیز به صورت کامل اعمال شده است. در این راستا ضروری است والدین از مراجعه حضوری کودکان به این مراکز خودداری کرده و در خانه از آنها مراقبت کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی اظهار داشت: تصمیم‌گیری‌ها با محوریت سلامت دانش‌آموزان، فرهنگیان و خانواده‌ها انجام می‌شود و هرگونه تغییر در برنامه‌های آموزشی و نحوه فعالیت مدارس، از طریق رسانه‌های رسمی و کانال‌های اطلاع‌رسانی این اداره‌کل به اطلاع عموم خواهد رسید.

