خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل آموزش و پرورش استان خبر داد:

مدارس استان خراسان جنوبی تا پایان هفته غیرحضوری شد

مدارس استان خراسان جنوبی تا پایان هفته غیرحضوری شد
کد خبر : 1721642
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی گفت: به دلیل شیوع ویروس آنفلوانزا و به منظور حفظ سلامت دانش‌آموزان، تمامی مدارس استان در تمامی مقاطع تحصیلی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 11 و 12 آذر ماه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، مهدی مرتضوی افزود: با توجه به تصمیم مدیریت ارشد استان و در راستای پیشگیری از بیماری آنفلوانزا ، آموزش حضوری در هیچ یک از مدارس و هیچ یک مقاطع تحصیلی اجرا نمی‌شود و کلاس‌ها از طریق بسترهای آموزشی غیرحضوری و شبکه شاد پیگیری خواهد شد.

وی به تعطیلی مهدهای کودک و پیش‌دبستانی‌ها اشاره کرده و ادامه داد: تعطیلی مهدهای کودک و مراکز پیش‌دبستانی نیز به صورت کامل اعمال شده است. در این راستا ضروری است والدین از مراجعه حضوری کودکان به این مراکز خودداری کرده و در خانه از آنها مراقبت کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی اظهار داشت: تصمیم‌گیری‌ها با محوریت سلامت دانش‌آموزان، فرهنگیان و خانواده‌ها انجام می‌شود و هرگونه تغییر در برنامه‌های آموزشی و نحوه فعالیت مدارس، از طریق رسانه‌های رسمی و کانال‌های اطلاع‌رسانی این اداره‌کل به اطلاع عموم خواهد رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی