مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه اعلام کرد:
مدارس و دانشگاههای کرمانشاه ۱۱ و ۱۲ آذر غیرحضوری است
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه، مدارس و دانشگاههای استان در روزهای یازدهم و دوازدهم آذر غیرحضوری اعلام کرد .
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، علیرضا حیدری درباره جزئیات این خبر گفت: با هدف صیانت از سلامت دانشآموزان و دانشجویان و قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا، با موافقت استاندار کرمانشاه، بخش آموزشی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مدارس تمام مقاطع تحصیلی استان در دو نوبت صبح و بعدازظهر در روزهای سهشنبه و چهارشنبه(یازدهم و دوازدهم آذر) تعطیل و فعالیت آنها بهصورت غیرحضوری است.
حیدری افزود: با توجه تعطیلی مهدهای کودک و پیشدبستانی، مادران شاغل دارای فرزند پیش دبستانی و مهد کودکی میتوانند در این روزها به صورت دورکاری فعالیت کنند.
حیدری ادامه داد: همچنین مادران شاغل دارای فرزند در مقطع ابتدایی نیز میتوانند با موافقت مدیر مربوطه به صورت دورکاری فعالیت کنند.
به گفته حیدری، تعطیلی دانشگاهها، صرفاً شامل بخش آموزشی و کلاسهای درس است و فعالیتهای اداری و ستادی آنها طبق روال عادی برقرار خواهد بود.
مدارس استان کرمانشاه از ابتدای این هفته غیرحضوری بوده است.