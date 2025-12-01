خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه اعلام کرد:

مدارس و دانشگاه‌های کرمانشاه ۱۱ و ۱۲ آذر غیرحضوری است

مدارس و دانشگاه‌های کرمانشاه ۱۱ و ۱۲ آذر غیرحضوری است
کد خبر : 1721641
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه، مدارس و دانشگاه‌های استان در روزهای یازدهم و دوازدهم آذر غیرحضوری اعلام کرد .

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه،  علیرضا حیدری درباره جزئیات این خبر گفت: با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان و دانشجویان و قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا، با موافقت استاندار کرمانشاه، بخش آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و مدارس تمام مقاطع تحصیلی استان در دو نوبت صبح و بعدازظهر در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه(یازدهم و دوازدهم آذر) تعطیل و فعالیت آنها به‌صورت غیرحضوری است.

 حیدری افزود: با توجه تعطیلی مهدهای کودک و پیش‌دبستانی، مادران شاغل دارای فرزند پیش دبستانی و مهد کودکی می‌توانند در این روزها به صورت دورکاری فعالیت کنند.

 حیدری ادامه داد: همچنین مادران شاغل دارای فرزند در مقطع ابتدایی نیز می‌توانند با موافقت مدیر مربوطه به صورت دورکاری فعالیت کنند.

به گفته حیدری، تعطیلی دانشگاه‌ها، صرفاً شامل بخش آموزشی و کلاس‌های درس است و فعالیت‌های اداری و ستادی آنها طبق روال عادی برقرار خواهد بود.

مدارس استان کرمانشاه از ابتدای این هفته غیرحضوری بوده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی