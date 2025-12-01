متلاشی شدن شبکه رشا و ارتشاد در بم

به گزارش ایلنا، بهنام جعفری‌زاده افزود: در پی رصد اطلاعاتی، شبکه‌ای متشکل از 4 نفر از کارکنان اداره امور اتباع و 3 نفر از افراد خارج از این اداره که به صورت سازمان‌یافته مبادرت به دریافت وجوه غیرقانونی در قبال تسهیل یا آزادی برخی اتباع خارجی می‌کردند، شناسایی و منهدم شد.

وی بر برخورد قاطع با مفاسد اداری و همچنین رشا و ارتشا تأکید داشته و ادامه داد: هیچ‌گونه تخلف، سوءاستفاده از موقعیت شغلی یا ایجاد بسترهای فساد در دستگاه‌های اداری قابل اغماض نیست و دستگاه قضایی با جدیت تمام پرونده‌ها در این حوزه را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم بر ضرورت همکاری مردم در راستای شناسایی چنین مواردی تأکید کرده و اظهار داشت: گزارش‌های مردمی در کشف این نوع شبکه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. در این راستا از شهروندان تقاضا می‌شود موارد مشابه را بدون ملاحظه از طریق مراجع قانونی اعلام کنند.

