دادستان شهرستان بم خبر داد:
متلاشی شدن شبکه رشا و ارتشاد در بم
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم گفت: یک شبکه 7 نفره رشا و ارتشا در قبال آزادسازی برخی اتباع خارجی، مبالغ غیرقانونی دریافت میکردند، منهدم شدند. اعضای این شبکه پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و با دستور قضایی بازداشت شدند و رسیدگی تخصصی به تخلفات آنان در شعبه ویژه در حال انجام است.
به گزارش ایلنا، بهنام جعفریزاده افزود: در پی رصد اطلاعاتی، شبکهای متشکل از 4 نفر از کارکنان اداره امور اتباع و 3 نفر از افراد خارج از این اداره که به صورت سازمانیافته مبادرت به دریافت وجوه غیرقانونی در قبال تسهیل یا آزادی برخی اتباع خارجی میکردند، شناسایی و منهدم شد.
وی بر برخورد قاطع با مفاسد اداری و همچنین رشا و ارتشا تأکید داشته و ادامه داد: هیچگونه تخلف، سوءاستفاده از موقعیت شغلی یا ایجاد بسترهای فساد در دستگاههای اداری قابل اغماض نیست و دستگاه قضایی با جدیت تمام پروندهها در این حوزه را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم بر ضرورت همکاری مردم در راستای شناسایی چنین مواردی تأکید کرده و اظهار داشت: گزارشهای مردمی در کشف این نوع شبکهها نقش تعیینکنندهای دارد. در این راستا از شهروندان تقاضا میشود موارد مشابه را بدون ملاحظه از طریق مراجع قانونی اعلام کنند.