خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دادستان شهرستان بم خبر داد:

متلاشی شدن شبکه رشا و ارتشاد در بم

متلاشی شدن شبکه رشا و ارتشاد در بم
کد خبر : 1721625
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم گفت: یک شبکه 7 نفره رشا و ارتشا در قبال آزادسازی برخی اتباع خارجی، مبالغ غیرقانونی دریافت می‌کردند، منهدم شدند. اعضای این شبکه پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و با دستور قضایی بازداشت شدند و رسیدگی تخصصی به تخلفات آنان در شعبه ویژه در حال انجام است.

به گزارش ایلنا، بهنام جعفری‌زاده افزود: در پی رصد اطلاعاتی، شبکه‌ای متشکل از 4 نفر از کارکنان اداره امور اتباع و 3 نفر از افراد خارج از این اداره که به صورت سازمان‌یافته مبادرت به دریافت وجوه غیرقانونی در قبال تسهیل یا آزادی برخی اتباع خارجی می‌کردند، شناسایی و منهدم شد.

وی بر برخورد قاطع با مفاسد اداری و همچنین رشا و ارتشا تأکید داشته و ادامه داد: هیچ‌گونه تخلف، سوءاستفاده از موقعیت شغلی یا ایجاد بسترهای فساد در دستگاه‌های اداری قابل اغماض نیست و دستگاه قضایی با جدیت تمام پرونده‌ها در این حوزه را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم بر ضرورت همکاری مردم در راستای شناسایی چنین مواردی تأکید کرده و اظهار داشت: گزارش‌های مردمی در کشف این نوع شبکه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. در این راستا از شهروندان تقاضا می‌شود موارد مشابه را بدون ملاحظه از طریق مراجع قانونی اعلام کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی