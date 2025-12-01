به دلیل مقابله با شیوع بیماری آنفلوانزای فصلی:
فعالیت مدارس و دانشگاههای اردبیل تا پایان هفته غیرحضوری شد
مدیرکل مدیریت بحران استان اردبیل گفت: مدارس و دانشگاههای استان در روزهای سهشنبه و چهارشنبه 11 و 12 آذر ماه تعطیل شد و فعالیتهای آموزشی غیرحضوری خواهد بود. جلسات در تمامی ادارات استان و دستگاههای اجرایی استان باید به صورت محدود و با رعایت تمام پروتکلهای بهداشتی برگزار شود.
به گزارش ایلنا، علیرضا علیپور افزود: بر اساس درخواست دانشگاه علوم پزشکی و مصوبه مدیریت بحران در خصوص مقابله با شیوع بیماری آنفلوانزای فصلی، تمامی مدارس و دانشگاهها و آموزشگاههای خصوصی و کلاسهای فوقالعاده استان در روزهای سهشنبه و چهارشنبه تعطیل و آموزشها به صورت غیرحضوری برگزار شود.
ضرورت توجه به شیوهنامههای بهداشتی
مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل نیز به وضعیت شیوع آنفلوانزا در استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: هنوز وارد اوج شیوع آنفلوانزا در استان نشدیم و شرایط عادی است. اما با این حال باید نکات بهداشتی را در این حوزه جدی گرفت.
حسین شریفی افزود: با توجه به وضعیت سایر نقاط کشور پیشبینی میشود که در صورت بیتوجهی مردم به شیوهنامههای بهداشتی، در استان اردبیل نیز با توجه به سرمای هوا شاهد شیوع آنفلوانزا به عنوان یک بیماری ویروسی و همچنین سایر بیماریهای تنفسی باشیم. رعایت بهداشت در این حوزه ضروری است.
وی ادامه داد: برای آمادگی هر چه بیشتر استان در این حوزه، هفته گذشته کمیته دانشگاهی بیماریهای حاد تنفسی تشکیل شد و معاونتهای بهداشت، درمان و آموزش در آمادهباش هستند که به صورت ویژه نشستهای تخصصی را برگزار و شرایط را بررسی میکنند تا از نظر پذیرش و دارو مشکلی نداشته باشیم.