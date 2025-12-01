فردی در دادسرای کهنوج اقدام به خودسوزی کرد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری استان کرمان، محسن دهقان روز دوشنبه گفت: فردی که در یک پرونده قضایی به عنوان شاکی حضور داشته است، امروز با همراه داشتن یک بطری بنزین اقدام به خودسوزی کرد.

وی اظهار داشت: کارمندان حاضر در محل با سرعت وارد عمل شده و مانع از وخامت اوضاع شدند و خوشبختانه جان وی را نجات دادند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهنوج عنوان کرد: موضوع پرونده این فرد ضرب و جرح و ایراد صدمه عمدی بوده و متقابلا از وی نیز شکایت شده بوده است.

وی ادامه داد: پرونده وی در یکی از شعبات دادسرای کهنوج در حال رسیدگی بوده که نامبرده امروز پس از مراجعه به دادسرا اقدام به خودسوزی کرده است.

بنابر اعلام دادستان کهنوج، حال عمومی این فرد در حال حاضر مساعد گزارش شده و برای ادامه رسیدگی‌های درمانی از کهنوج به بیمارستانی در کرمان اعزام شده است.

دهقان در پایان بر ضرورت خویشتنداری و پیگیری مطالبات از مسیر قانونی تأکید کرد و گفت: دستگاه قضایی موضوع را مطابق مقررات دنبال خواهد کرد.

