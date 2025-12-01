خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افزایش شیوع بیماری آنفلوانزا در اصفهان

افزایش شیوع بیماری آنفلوانزا در اصفهان
کد خبر : 1721595
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تشریح آخرین وضعیت بیماری آنفلوانزا در اصفهان گفت: تعداد افرادی که با علامت‌های دستگاه تنفسی فوقانی به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، افزایش پیدا کرده است.

به گزارش ایلنا از اصفهان، پژمان عقدک، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره شیوع آنفلوانزا در استان اظهار داشت: در طول هفته‌های اخیر شاهد افزایش شیوع بیماری آنفلوانزا بودیم به‌گونه‌ای که تعداد افرادی که با علامت‌های دستگاه تنفسی فوقانی به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، افزایش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه در جمعیت بزرگسال نزدیک ۳۷ درصد آنها مبتلا به آنفلوانزا هستند، افزود: در قشر کودکان حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد ابتلا به بیماری آنفلوانزا دارند.

عقدک ادامه داد: مهم‌ترین توصیه‌ای که دررابطه‌با بیماری آنفلوآنزا وجود دارد رعایت‌کردن فاصله است، افرادی که مبتلا هستند یا مشکوک به ابتلا هستند بهتر است از خانه خارج نشوند و از ماسک استفاده کنند، شستشوی مرتب و مکرر دست‌ها را با آب و صابون و اگر وجود نداشت با الکل بالای ۶۰ درجه حتماً توصیه می‌شود.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: در داخل خانه افرادی که مبتلا هستند بهتر است که در اتاق ایزوله و تنها زندگی کنند، برای دیگر افراد باتوجه‌به آلودگی هوا هم که به‌صورت هم‌زمان وجود دارد، بهتر است که از دستگاه تهویه هوا استفاده کنند.

وی بیان داشت: در خصوص خوردن و آشامیدن بهتر است که آب و مایعات، میوه و سبزیجات زیاد استفاده شود چرا که به ارتقای سطح ایمنی بدن و جلوگیری از عوارضی که ناشی از آنفلوانزا و حتی آلودگی هوا است، کمک می‌کند.

عقدک اضافه کرد: افرادی که در نهایت علامت‌دار می‌شوند علامت‌های تنفسی، سرفه‌های شدید، تب و لرز شدید، بدن‌درد پیدا می‌کنند و باید به پزشک مراجعه کنند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: افراد سالمند، کودکان زیر ۵ سال، زنان باردار و کسانی که بیماری های مزمن مثل بیماری‌های قلبی کلیوی و بیماری متابولیک مثل دیابت دارند، بهتر است که بیشتر مراقبت کنند.

وی خاطرنشان کرد: هنوز هم فرصت برای تزریق واکسن آنفلوآنزا وجود دارد، در صورتی که دسترسی پیدا کردید حتماً واکسن آنفلوآنزا تزریق کنید که به تقویت سیستم ایمنی و پیشگیری کمک می‌کند.

عقدک در پاسخ به این سؤال که آیا آنفلوانزایی که شیوع پیدا کرده، سویه جدیدی است، گفت: آنفلوانزا هر سال ممکن است با سویه جدید خودش را نشان دهد، در حال حاضر آنفلوانزایی که وجود دارد، آنفلوانزا نوع آ و آنفلوانزای H3N2 است که در سال‌های گذشته هم شیوع و بروز داشته است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: امسال به نظر می‌آید که با یک شدت بالاتری خودش را نشان داد است.

وی در خصوص ماندگاری این بیماری ادامه داد: حداقل تا آخر دی‌ماه پیش‌بینی می‌شود که آنفلوانزا ادامه پیدا کند یعنی از اوایل آذر که شروع شده تا اواخر دی‌ماه، به مدت دو ماه وجود دارد، حتی ممکن است تا بهمن‌ماه هم ادامه پیدا کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی