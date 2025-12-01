افزایش شیوع بیماری آنفلوانزا در اصفهان

به گزارش ایلنا از اصفهان، پژمان عقدک، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره شیوع آنفلوانزا در استان اظهار داشت: در طول هفته‌های اخیر شاهد افزایش شیوع بیماری آنفلوانزا بودیم به‌گونه‌ای که تعداد افرادی که با علامت‌های دستگاه تنفسی فوقانی به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، افزایش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه در جمعیت بزرگسال نزدیک ۳۷ درصد آنها مبتلا به آنفلوانزا هستند، افزود: در قشر کودکان حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد ابتلا به بیماری آنفلوانزا دارند.

عقدک ادامه داد: مهم‌ترین توصیه‌ای که دررابطه‌با بیماری آنفلوآنزا وجود دارد رعایت‌کردن فاصله است، افرادی که مبتلا هستند یا مشکوک به ابتلا هستند بهتر است از خانه خارج نشوند و از ماسک استفاده کنند، شستشوی مرتب و مکرر دست‌ها را با آب و صابون و اگر وجود نداشت با الکل بالای ۶۰ درجه حتماً توصیه می‌شود.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: در داخل خانه افرادی که مبتلا هستند بهتر است که در اتاق ایزوله و تنها زندگی کنند، برای دیگر افراد باتوجه‌به آلودگی هوا هم که به‌صورت هم‌زمان وجود دارد، بهتر است که از دستگاه تهویه هوا استفاده کنند.

وی بیان داشت: در خصوص خوردن و آشامیدن بهتر است که آب و مایعات، میوه و سبزیجات زیاد استفاده شود چرا که به ارتقای سطح ایمنی بدن و جلوگیری از عوارضی که ناشی از آنفلوانزا و حتی آلودگی هوا است، کمک می‌کند.

عقدک اضافه کرد: افرادی که در نهایت علامت‌دار می‌شوند علامت‌های تنفسی، سرفه‌های شدید، تب و لرز شدید، بدن‌درد پیدا می‌کنند و باید به پزشک مراجعه کنند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: افراد سالمند، کودکان زیر ۵ سال، زنان باردار و کسانی که بیماری های مزمن مثل بیماری‌های قلبی کلیوی و بیماری متابولیک مثل دیابت دارند، بهتر است که بیشتر مراقبت کنند.

وی خاطرنشان کرد: هنوز هم فرصت برای تزریق واکسن آنفلوآنزا وجود دارد، در صورتی که دسترسی پیدا کردید حتماً واکسن آنفلوآنزا تزریق کنید که به تقویت سیستم ایمنی و پیشگیری کمک می‌کند.

عقدک در پاسخ به این سؤال که آیا آنفلوانزایی که شیوع پیدا کرده، سویه جدیدی است، گفت: آنفلوانزا هر سال ممکن است با سویه جدید خودش را نشان دهد، در حال حاضر آنفلوانزایی که وجود دارد، آنفلوانزا نوع آ و آنفلوانزای H3N2 است که در سال‌های گذشته هم شیوع و بروز داشته است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: امسال به نظر می‌آید که با یک شدت بالاتری خودش را نشان داد است.

وی در خصوص ماندگاری این بیماری ادامه داد: حداقل تا آخر دی‌ماه پیش‌بینی می‌شود که آنفلوانزا ادامه پیدا کند یعنی از اوایل آذر که شروع شده تا اواخر دی‌ماه، به مدت دو ماه وجود دارد، حتی ممکن است تا بهمن‌ماه هم ادامه پیدا کند.

